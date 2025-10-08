به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری بیست و دومین جشنواره نمایش‌ های آیینی و سنتی، هیات داوران بخش مسابقه کارگاه‌های آموزشی جشنواره متشکل از سید عظیم موسوی، داریوش نصیری و محمود دهقان هراتی داوران تنها بخش رقابتی این دوره معرفی شدند و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.

بیست‌ و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. و از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.

