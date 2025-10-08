خبرگزاری کار ایران
«رویاشهر» به اکران آنلاین رسید

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی اکران آنلاین خود را از ۱۶ مهر در فیلیمو آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران آنلاین انیمیشن ماجراجویانه «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه همزمان با روز جهانی کودک در فیلیمو آغاز می‌شود.

«رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند...

«رویاشهر» اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با شعار «شهر رویاهات رو بساز» روی پرده سینماهای سراسر کشور رفت و به عنوان پُرفروش‌ترین فیلم کودک سینماها در سه ماه تابستان، بیش از ۳۶۸ هزار مخاطب جذب کرد و به فروش ۲۳ میلیارد تومانی رسید.

مدیریت دوبلاژ «رویاشهر» برعهده امیرهوشنگ زند بوده است و میرطاهر مظلومی، زنده‌یاد منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

انتهای پیام/
