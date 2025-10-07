نامه سرگشاده جمعی از پرسنل کانون پرورش فکری؛
حقوق و دستمزد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان در شأن ما نیست
نادیدهگرفتن شأن مربیان و کارکنان، روح کانون را فرسوده کرده است
جمعی از پرسنل کانون پرورش فکری در بخش نامهای که سرگشاده منتشر شده، ضمن انتقاد به بیتوجهیهای موجود نسبت به وضعیت کارکنان نوشتهاند: کانون، بدون انگیزهی مربیان و همراهی کارکنانش، چیزی جز ساختمانی خاموش نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از پرسنل کانون پرورش فکری، در جهت احقاق حق و حقوق مادی و معنوی خود، به مسئولان و تصمیمگیران فرهنگیتربیتی کشور نامهای سرگشاده نوشتند.
در بخشی از این نامه آمده است:
کانون، همواره مأمن شکوفایی، خلاقیت و رشد فکری کودکان و نوجوانان بوده و امروز نیز با وجود همهی دشواریها، همچنان مأموریتی خطیر بر دوش دارد.
در بخشهایی از این نامه بر ضرورت انکارناپذیر پرداختن به فعالیتهای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان و تربیت نسل آینده، تاکید شده است.
در ادامه این نامه آمده است:
دریغ که این نهاد دیرسال، امروز درگیر شرایطی دشوار و ناامیدکننده است. کمبود امکانات، کمتوجهی به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان امروز، برگزاری بیرویهی برنامههای مناسبتی، نگاه آماری و کمیتگرایانهی مسئولان و مهمتر از همه، نادیدهگرفتن شأن مربیان و کارکنانش، روح و جان این نهاد را فرسوده کرده است.
مربیان و کارکنان کانون، ستونهای اصلی این مجموعهاند. آنان با عشق و خلاقیت، لحظهلحظهی عمر خود را وقف کودکان این سرزمین کردهاند. اما امروز، حقوق و دستمزدی در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان، نهتنها در شأن این تلاش و تعهد نیست، بلکه آنان را در تأمین حداقلهای زندگی روزمره نیز درمانده کرده است، آن هم در روزگار تحریم و فشار اقتصادی که شرایط دشوارتر خواهد بود.
آنها در بخش دیگر نامه به نادیدهانگاریشان در طرح رتبهبندی معلمان نیز اشاره کردهاند و نوشتهاند:
آیا مربیان کانون کاری غیر از آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان این مرز و بوم انجام میدهند؟