حقوق و دستمزد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان در شأن ما نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از پرسنل کانون پرورش فکری، در جهت احقاق حق و حقوق مادی و معنوی خود، به مسئولان و تصمیم‌گیران فرهنگی‌تربیتی کشور نامه‌ای سرگشاده نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده است:

کانون، همواره مأمن شکوفایی، خلاقیت و رشد فکری کودکان و نوجوانان بوده و امروز نیز با وجود همه‌ی دشواری‌ها، همچنان مأموریتی خطیر بر دوش دارد.

در بخش‌هایی از این نامه بر ضرورت انکارناپذیر پرداختن به فعالیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان و تربیت نسل آینده، تاکید شده است.

در ادامه این نامه آمده است:

دریغ که این نهاد دیرسال، امروز درگیر شرایطی دشوار و ناامیدکننده است. کمبود امکانات، کم‌توجهی به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان امروز، برگزاری بی‌رویه‌ی برنامه‌های مناسبتی، نگاه آماری و کمیت‌گرایانه‌ی مسئولان و مهم‌تر از همه، نادیده‌گرفتن شأن مربیان و کارکنانش، روح و جان این نهاد را فرسوده کرده است.

مربیان و کارکنان کانون، ستون‌های اصلی این مجموعه‌اند. آنان با عشق و خلاقیت، لحظه‌لحظه‌ی عمر خود را وقف کودکان این سرزمین کرده‌اند. اما امروز، حقوق و دستمزدی در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان، نه‌تنها در شأن این تلاش و تعهد نیست، بلکه آنان را در تأمین حداقل‌های زندگی روزمره نیز درمانده کرده است، آن هم در روزگار تحریم و فشار اقتصادی که شرایط دشوارتر خواهد بود.

آنها در بخش دیگر نامه به نادیده‌انگاری‌شان در طرح رتبه‌بندی معلمان نیز اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند:

آیا مربیان کانون کاری غیر از آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان این مرز و بوم انجام می‌دهند؟

