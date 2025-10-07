خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت ارسال اثر برای شرکت در بخش عکس جشنواره «سینماحقیقت»

تمدید مهلت ارسال اثر برای شرکت در بخش عکس جشنواره «سینماحقیقت»
کد خبر : 1696845
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ارسال اثر برای حضور در بخش عکس نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فراخوان بخش مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان» نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۲۱ مردادماه منتشر شد، با توجه به استقبال علاقه مندان، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه بخش عکس این دوره تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه تمدید شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در نوزدهمین دوره خود، میزبان نخستین مسابقه عکاسی «نگاه مستند» است؛ بخشی ویژه و بینارشته‌ای که با هدف پیوند میان نگاه عکاسانه و روایت‌سازی مستند طراحی شده است. این مسابقه از عکاسان دعوت می‌کند تا مجموعه‌ای از عکس‌های متوالی و هدفمند (Sequence) را ارائه دهند که فراتر از مستندسازی صرف، واجد حس، فضا و ظرفیت روایی باشند؛ مجموعه‌هایی که بتوانند در مراحل پژوهش، طراحی بصری یا شکل‌گیری ایده، به فرایند تولید فیلم مستند کمک کنند.

برای مطالعه فراخوان و ثبت نام به irandocfest. ir مراجعه کنید.

نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ