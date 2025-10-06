معرفی برگزیدگان فیلمهای داستانی کوتاه و پویانمایی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
مراسم اختتامیه فیلمهای مسابقه داستانی کوتاه و پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امشب دوشنبه ۱۴ مهر با تلاوت آیاتی از قرآن مجید برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم های کودکان و نوجوانان، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری دبیر جشنواره، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه و فناوری مطالعات سینمایی، مجتبی بهزادیان مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم،حبیب ایل بیگی، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، هادی اسماعیلی مدیرعامل بهمن سبز، امیررضا مافی مدیر مرکز انیمیشن سوره، هادی فیروزمندی، محمدرضا کریمی صارمی، پوران درخشنده، غزل شاکری، هادی ناییجی، محمود کریمی، شهره سلطانی، حسین قناعت، سهیل موفق، سید علی احمدی، حسین مهکام، آرش معیریان، سعید عباسی، سیاوش چراغی پور، امیرشهاب رضویان، فریدون نجفی، ملیکا زارعی، کمال حیدری و… در این آیین حضور دارند.
حامد جعفری ضمن خوشامدگویی به حاضران در این مراسم گفت: امشب جشن گرفتهایم، جشنی برای سینمایی که از دل رؤیا میجوشد، از دل تصویر معنا میسازد و از دل سکوت سخن میگوید. سینما، در کوتاهترین نماها، بلندترین صداها را میسازد. فیلم کوتاه، عصاره اندیشه است؛ جایی که هر ثانیه، وزنی دارد به سنگینی یک عمر تأمل.
وی افزود: اینجا، در این جشنواره، ما به سرچشمه بازگشتهایم؛ به جایی که تخیل، بیپروا پرواز میکند و حقیقت، در سادهترین نگاهها از جمله در نگاه پاک و کنجکاو کودکان و نوجوانان شکل میگیرد. فیلم کوتاه یعنی ایمان به لحظه، یعنی جرأت گفتن، یعنی خلق جهانی تازه در چند نفس تصویر؛ جهانی که گاهی از چشمهای بیآلایش یک کودک برایمان روایت میشود. گاهی تنها یک نما کافیست، تا قلبی بلرزد، یا اندیشهای در ذهن بیننده بیدار شود؛ و چه مخاطبی صادقتر و تأثیرپذیرتر از دل و ذهن کودک و نوجوان؟
دبیر جشنواره اضافه کرد: این جشنواره، مدرسهای است از تجربه، کلاسی است برای رویا و صحنهای برای تولدِخلاقیت؛ تولدی که آینده سینمای ایران و پرورش مخاطبان فرهیختهی فردا را در گرو دارد. در اینجا، فیلمساز جوان، با پویانمایی سادهاش، جهانی نو میسازد؛ و دیگری، با چند دقیقه تصویر، درسی از زندگی میدهد؛ و آن یکی، با نگاهی متعهد، دنیای پیچیده کودکان و نوجوانان امروز را به تصویر میکشد. چنین است قدرتِ هنر که در کوتاهترین لحظهها، بلندترین معناها را میآفریند؛ و چه رسا باشد این معنا وقتی پای آیندهسازان این سرزمین در میان است.
وی اضافه کرد: دوستان عزیز این رویداد، حاصل همدلی و عشق است. از داوران فرهیخته، از همراهان پرتلاش، و از همه آنان که در پشت صحنه، چراغ این جشن را، به ویژه برای حمایت از سینمای کودک و نوجوان، روشن نگه داشتهاند، سپاسگزارم. امشب در میان ما،مهمانانی از چندین کشور جهان حضور دارند؛ فیلمسازان، انیماتورها و صاحبان آثاری که با قلبی باز و نگاهی پرشور، از سرزمینهای دور به ایران آمدهاند. حضور شما،این جشن را جهانیتر و این دوستی را عمیقتر کرده است. بهخاطر اعتماد، حضور و همراهیتان، از صمیم قلب از شما نیز سپاسگزاریم.
اما بیش از همه در برابر شما هنرمندان جوان و پرامید، با افتخار سر تعظیم فرود میآورم. شما که با نگاههای تیزبین و دلهای روشنتان، فصل تازهای از سینمای ایران را آغاز کردهاید.
دییر جشنواره عنوان کرد: امشب را به نام خلاقیت و به پاس قدردانی از همه تلاشهایی که برای ساختن دنیایی بهتر برای کودکان و نوجوانان ایران زمین میشود، گرامی میداریم. و به فردایی میاندیشیم که از دل همین فیلمهای کوتاه، سینمای ایران، با تکیه بر مخاطبشناسی و پرداختن به دغدغههای کودکان و نوجوانان، دوباره قد برمیافرازد، و جهانی را به تحسین وامیدارد.
سپس کمال حیدری معاون فرهنگی و رییس سازمان اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان روی صحنه آمد و گفت: وظیفه خودم میدانم از عزیزانی که به رونق برنامه افزودند و تلاش کردند برنامه ارزشمندی فراهم کنند تشکر کنم. دغدغه ما در مدیریت شهری بر این بود که امروز به همراه رائد فریدزاده در جای جای شهر به ویژه در کنار کودکان و نوجوانان بیمار، معلول، نابینا ناشنوایان و… باشیم.
وی عنوان کرد: ما سعی کردیم بهانه این رویداد را به این سمت ببریم که بچههایی که کمتر دیده میشوند در کنار جشنواره باشند ضمن اینکه عرصه شهری به این برنامه پیوست و روزانه سه هزار نفر از مناطق کم برخوردار مهمان ما بودند تا بچهها، کودکی و نوجوانی را بهتر درک کنند امیدوارم محصولات شما از انیمیشن گرفته تا فیلمهایتان بتواند رویاهای قشنگ تری را برای کودکان و نوجوانان به ارمغان بیاورد.
سپس فریدزاده رییس سازمان سینمایی در سخنانی عنوان کرد: گرامی می داریم یاد آقای مسعودشاهی را که حقیقتا متعلق به نسلی بود که به کاری که انجام می داد، ایمان راسخ داشت. همچنین از فارابی، شهرداری اصفهان و… برای برگزاری این جشنواره تشکر میکنم.
وی اضافه کرد: جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان جشنواره ای برای کودکان و نوجوانان است اما برای بزرگسالان فرصتی برای تذکر و تامل نسبت به قشری است که آسیب پذیرند شاید ما چندان دقت نکردیم و آموزش درستی ندیدیم که چگونه با کودکان و نوجوانان خودمان رفتار کنیم به نظرم جشنواره این فرصت را فراهم میکند که درباره آینده سازان کشورمان کمی بیشتر درنگ و به آنها توجه کنیم.
فریدزاده در پایان به مهمانانی که از کشورهای مختلف برای این جشنواره به ایران آمدند نیز خوشامد گفت.
در بخش دیگر از این برنامه نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی از مدیران با سابقه سینمایی برگزار شد. در این بخش رائد فریدزاده، حامد جعفری، حبیب ایل بیگی و علی صالحی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان و خانواده زندهیاد مسعودشاهی روی صحنه آمدند، سپس با اهدای لوح و هدیهای از آنها قدردانی شد و یاد و خاطره این هنرمند را گرامی داشتند.
پس از پخش ویدیویی کوتاه از روند برگزاری جشنواره، تیزری از فیلمهای راهیافته به بخش بینالملل و داوران این بخش پخش شد سپس هیئت داوران بینالملل متشکل از پنج نفر شامل آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران روی صحنه رفتند.
مارتیک نونی به نمایندگی از هیات داوران متن بیانیه این هیات را قرائت کرد.
در این متن آمده بود: ما داوران بخش بینالملل این دوره با باور عمیق به اینکه سینما پنجرهای رو به رویاهای کودکان است رویاهایی که در قاب تصویر جان میگیرند به پرواز در میآید، بر آن شدیم تا با احترام به تلاش همه فیلمسازانی که در این مسیر گام بر میدارند انتخابهای خودمان را اعلام کنیم. در جهانی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح و عشق و آرامش است سینمای کودک میتواند پلی باشد میان فرهنگ ها، دل ها و نسل ها.
دیپلم افتخار این دوره از جشنواره در این بخش به «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل از ایران برای روایت ساده و تاثیرگذار از دنیای کودکانه ای که با امید و درد در هم تنیده است، تعلق گرفت.
همچنین پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه به فیلم «علف هرز» به کارگردانی پلا کازاک از کشور چک اهدا شد.
سپس سیاوش چراغیپور بازیگر سینما و تلویزیون پرفورمنسی درباره روند زندگی خود، از دست دادن برخی عزیزانش در جنگ و آشنایی با جادوی سینما اجرا کرد.
در ادامه داوران بخش ملی روی صحنه آمدند، این هیات شامل مریم اسمیخانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیرشهاب رضویان و امیرمحمد دهستانی هستند.
رضویان در سخنانی بیان کرد: یادی از فیلمساز بزرگ و افتخار سینمای ایران که آغازگر فیلم کوتاه درباره کودک بود، میکنم؛ عباس کیارستمی. همچنین چقدر جای خالی امیر نادری حس میشود فیلم «ساز دهنی» او خیلی برای ما خاطرهانگیز بود.
در ادامه دیپلم افتخار هیات داوران برای کارگردانی «باکس ترش و ملس» به حانیه زنگارکی فراهانی تعلق گرفت.
بهراد رضا زاده تهیهکننده این اثر پس از دریافت جایزه بیان کرد: از هیات داوران ممنونم اما لازم میدانم بگویم ما فیلمسازان دوست داریم مخاطب، فیلم ما را ببیند و امیدواریم که شرایط مناسبی برای دیده شدن فیلمهای کوتاه فراهم شود.
وی افزود: خواهش من است جوایز فیلمسازی در فیلم کوتاه به جشنواره برگردد و شرایطی فراهم شود که کودکان و نوجوانان این فیلمها را ببینند.
فراهانی هم عنوان کرد: دست پدر و مادرم را می بوسم و ممنونم. مسیر زندگی من را رامبد جوان تغییر داد او انسان شریفی است از بهراد رضا زاده و رضا فهیم تشکر میکنم که اگر او نبود فیلم ما ساخته نمیشد. ما این فیلم را همه با هم ساختیم و این دیپلم را به رضا فهیمی تقدیم میکنم.
وحید ملتجی داور این بخش هم گفت: با توجه به سخنان آقای رضا زاده امیدوارم ما شرایطی فراهم کنیم که این فیلمها به نمایش دربیایند و فیلمها سال آینده در چهار باغ اکران شود.
پروانه زرین فیلم کوتاه به فیلم «ته باری» ساخته حسین پورخلیلی اهدا شد.
دیپلم افتخار پویانمایی به اکبر ترابپور برای «دیوار پشت و رو ندارد» اختصاص پیدا کرد.
پروانه زرین بخش پویانمایی به «کرگوش» به کارگردانی رضا سربخش و تهیهکنندگی علی جمالی مطلق اهدا شد.
در این مراسم اعلام شد از سوی شهرداری اصفهان هدیهای به خانواده زندهیاد مسعود شاهی اهدا میشود.
پایانبخش این مراسم اجرای قطعاتی توسط گروه «دیلمون» بود.