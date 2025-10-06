رودشو گردشگری ایران و عراق نقش مهمی در جذب گردشگران خارجی دارد

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق، سیدعلی یزدی خواه که هیات گردشگری ایران در عراق را همراهی می کند، در دیدار این هیات با سرکنسول ایران در عراق اعلام کرد: مهمترین تمدن ها در بین النهرین بوده و کهن شهرهای بابل و موصل در همین مسیر قرار دارند.



رییس مجمع نمایندگان تهران در مجلس اعلام کرد: با مشترکات حداکثری ایران و عراق و با توجه به ارتباطات باستانی دو کشور باید مسیرهای گردشگری ایران برای گردشگران عراقی متنوع تر شود.



نماینده تهران در مجلس گفت: عراقی ها فقط راه مشهد، تهران، قم و شمال را می دانند. در حالی که مقاصد بسیار جذاب تری برای آن ها در ایران وجود دارد.



یزدی خواه گفت: متاسفانه جاذبه های گردشگری ایران به درستی برای گردشگران عراقی معرفی نشده است و ایرانی ها نیز اطلاع زیادی از جاذبه های گردشگری عراق ندارند.



سیدعلی یزدی خواه از دخالت دولت در گردشگری نیز انتقاد کرد و گفت: دستگاه های دولتی نظیر سازمان حج و زیارت که زیر مجموعه وزارت ارشاد است، چون در حوزه گردشگری زیارتی و اعزام گردشگر به عتبات عالیات فعالیت دارد، به صورت انبوه اقدام به ثبت نام می کنند و با اجاره سالیانه هتل ها و ترانسفر و... هزینه کمتری نسبت به بخش خصوصی پرداخت می کنند. به همین دلیل هزینه های مرتبط با خدمات گردشگری برای چنین دستگاه هایی که خواستگاه دولتی دارند، ارزان تر از هزینه های بخش خصوصی برای میزبانی از گردشگران خارجی تمام می شود و بخش خصوصی دیگر قدرت رقابت با دستگاه های دولتی را از دست می دهد و ناچار به هزینه کرد بیشتر می شود.



او گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برغم آن که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارند اما متوجه هستند که بحث گردشگری دریایی که در دولت های گذشته مصوب شده است هنوز اجرایی نشده است.



یزدی خواه با اشاره به سفر هیات ایرانی و فعالین گردشگری کشور به شهر بصره در عراق از مسیر دریایی افزود: گردشگران بسیاری می توانند از مسیر دریایی بین ایران و عراق و کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس تردد کنند. اما برغم مصوبات قبلی برای استفاده از این مسیرها هرگز این موارد اجرایی نشده است.



این نماینده مجلس تاکید کرد: گردشگری تاثیرات فرهنگی بسیاری دارد و برغم تبلیغات شدید و سیاه نمایی های انجام شده در غرب علیه ایران، وقتی یک گردشگر اروپایی یا آسیای شرقی به ایران سفر می کند متوجه نادرست بودن تبلیغات در خارج از کشور می شود و با ترویج سفر به ایران، گردشگران بیشتری را برای سفر کشورمان ترغیب می کند.



او گفت: از سال ها قبل تمام توجه در تبادلات گردشگری با کشورهایی نظیر عراق معطوف به گردشگری زیارت و مذهبی بود که البته بسیار هم خوب است. ولی باید ظرفیت های دیگر گردشگری ایران را نیز به گردشگران خارجی به ویژه گردشگران عراقی معرفی کرد.

