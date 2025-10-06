آغاز رودشو گردشگری ایران وعراق در بصره/دیدار با سران طوایف و مذاکره برای اعزام گردشگر به ایران

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق، هیات 40 نفری از فعالین گردشگری کشور شامل هلتدارها، آژانس دارها، مالکین ایرلاین ها و فعالین گردشگری با حضور در شهر بصره، مذاکرات جدی برای انعقاد قراردادهای دو جانبه با دفاتر خدمات مسافرتی و ایرلاین های عراقی را آغاز کردند.



فعالین گردشگری ایران در بدو ورود به کشور عراق در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در عراق به دیدار با فعالین گردشگری کشور پرداختند و سپس در نشست با سران عشایر و قبایل عراقی در شهر بصره توافقات لازم برای توسعه تعاملات گردشگری میان ایران و عراق را انجام دادند.



اهمیت توافق با سران طوایف بصره و تمرکز بر سفر دریایی گردشگران



حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و مجری برپایی رودشو گردشگری ایران و عراق در گفت‌وگو با ستاد برگزاری این مراسم اعلام کرد: سفر هیات 40 نفری ایران به عراق با استفاده از کشتی های مسافربری از اروند رود در ایران آغاز و با عبور از شط العرب به کشور عراق و شهر بصره رسید که با توجه به ظرفیت حمل و نقل دریایی این مسیر، به نظر می رسد محور سفر دریایی یکی از جذاب ترین و البته ارزان ترین مسیرهای سفر گردشگران بین دو کشور ایران و عراق باشد.



او افزود: در مجموع 80 شرکت گردشگری و مسافرتی و همچنین ایرلاین ها و هتلدارها در نشست های دو جانبه با هدف انعقاد قراردادهای همکاری در تبادل گردشگران میان تهران و بغداد در نخستین روز از برپایی رودشو گردشگری ایران در عراق در شهر بصره مذاکره و نخستین گام برای توسعه تبادلات گردشگری ایران و عراق در شهر بصره برداشته شد.



حرمت الله رفیعی اعلام کرد: در برخی کشورها نظیر چین حکومت باید اجازه سفر اتباع آن کشور به دیگر کشورها را صادر کند و در شهر بصره در عراق این سران طوایف و عشایر عراقی هستند که این اجازه را صادر می کنند. به همین دلیل هیات گردشگری دو کشور در دیدار با سران طوایف عراقی در بصره خواستار تسهیل در تردد گردشگران ایرانی و عراقی به دو کشور شد و سران ظوایف بصره نیز از این موضوع استقبال کردند و امیدواریم با توافقات انجام شده مسیر ورود گردشگران عراقی به ایران هموار شود و تعداد بیشتری گردشگر ورودی از عراق به ایران داشته باشیم.



جایگاه بصره در توسعه تعاملات گردشگری ایران و عراق



مسلم شجاعی، مدیرکل، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری کشور نیز که در هیات اعزامی ایران به عراق برای توسعه تبادلات گردشگری بین دو کشور حضور دارد، در گفت وگو با ستاد برگزاری رودشو ایران در عراق اعلام کرد: شهر بصره یکی از مهمترین بخش های بازار عراق در ورود گردشگران عراقی به ایران است.



او با اعلام این که عراق اصلی ترین بازار گردشگری ورودی کشور است افزود: بیش از 40 درصد گردشگران ورودی به ایران از کشور عراق هستند و شهر بصره نیز مبداء اصلی ورود گردشگران به ایران است.



مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری اعلام کرد: به دلیل اهمیت شهر بصره در ورود پرحجم گردشگران عراقی به ایران، نخستین برنامه رودشو ایران و عراق از این شهر آغاز و مذاکرات دو جانبه فعالین گردشگری ایران و عراق در این شهر آغاز شد.



مسلم شجاعی افزود: در برنامه های مرتبط با رودشو گردشگری ایران و عراق در روز نخست، آژانس ها و دفاتر و فعالین گردشگری عراق به شهر بصره دعوت شدند و تا هدفگذاری ایران برای جذب گردشگران سلامت، زیارت و تفریحی عراق به کشور از همین شهر آغاز شود.

