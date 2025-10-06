معرفی داوران بخش بین الملل جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، محمدرضا تشکری مدیر امور بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: ترکیب هیئت داوران بین‌الملل متشکل از پنج نفر است؛ آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران.



وی اضافه کرد: در بخش سیفژ که مربوط به نهاد بین‌المللی فیلم کودک است، سه داور الساندرواستیوانُن از ایتالیا، آشوک کائول از هند و مهین جواهریان از ایران حضور دارند.



سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

