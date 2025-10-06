دوبله اختصاصی سریال «خرگوش سیاه» در نمایش خانگی منتشر شد
دوبله اختصاصی سریال جنایی و پرتعلیق «خرگوش سیاه» (Black Rabbit) محصول ۲۰۲۵ آمریکا، با حضور جمعی از گویندگان سرشناس دوبله فارسی و مدیریت سارا جعفری، همزمان با پخش جهانی این مجموعه، در پلتفرم فیلیمو در دسترس مخاطبان ایرانی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سریال «خرگوش سیاه» به کارگردانی مشترک جیسون بیتمن و جاستین کورزل، یکی از آثار مورد توجه سال ۲۰۲۵ در ژانر جنایی و درام است که حالا نسخه دوبله فارسی آن بهصورت اختصاصی برای علاقهمندان نمایش خانگی منتشر شده است.
این مجموعه با بازی جیسون بیتمن، جود لا، ابی لی، داگمارا دومینچیک و اودسا یانگ روایتگر داستان مالک یک کلوپ شبانه محبوب در نیویورک است که با بازگشت برادر دردسرسازش، بیآنکه بداند، پای خود را به دنیایی از خطر و تباهی باز میکند؛ جهانی که میتواند همه آنچه ساخته را ویران کند.
دوبله فارسی این سریال با مدیریت سارا جعفری و صدابرداری و میکس مهدی بهزادپور انجام شده است. در فهرست گویندگان این دوبله، نامهای شناختهشدهای چون شروین قطعهای (بهجای جود لا)، منوچهر زندهدل (بهجای جیسون بیتمن)، مریم رادپور، محمدرضا فصیحینیا، سارا جعفری، پارسا کجوری، مهیار مهرتاش، نیما نکویی، دلارام شکوهی، سارا جواهری و نغمه عزیزیپور به چشم میخورد.
«خرگوش سیاه» نخستین همکاری مستقیم جیسون بیتمن با جاستین کورزل، کارگردان فیلمهای مطرحی چون کیش یک آدمکش، مکبث و نیترام به شمار میرود و بسیاری از منتقدان آن را یکی از مهمترین پروژههای تلویزیونی سال ۲۰۲۵ میدانند.
نسخه دوبله اختصاصی این سریال اکنون از طریق پلتفرم فیلیمو در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.