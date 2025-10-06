به گزارش ایلنا، در این نشست، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به اینکه هر ایرانشناس می‌تواند سفیر فرهنگی و منتقل‌کننده تصویر مثبتی از ایران باشد، بر اهمیت جایگاه دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامی و حامل دیپلماسی فرهنگی در ابعاد مختلف است و علی‌رغم چالش‌های بودجه‌ای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: یک ایرانشناس، شرق‌شناس یا استاد زبان و ادبیات فارسی می‌تواند در معرفی صحیح و واقعی ایران، مؤثرتر و بهتر عمل کند.

به گفته وی، رویدادهایی مانند اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی فرصتی است تا پیام ایران به جهان منتقل شود و برای اجرای موفق آن، نیازمند بهره مندی از تمام ظرفیت‌های موجود هستیم.

در این نشست، اعضای کمیته اجرایی به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات برنامه اجرایی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس بین‌المللی پرداختند.

«اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ایرانشناسی با حضور ایرانشناسان و کنشگران فعال در حوزه مطالعات ایران در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.

محورهای این اجلاس در شش موضوع ارائه شده است که عبارتند از: «ایرانشناسی: ارزیابی انتقادی، مسائل و رویکردها»، «ایرانشناسی و مطالعات ایران معاصر»، «ایرانشناسی، دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بین‌المللی»، «ایرانشناسی و فناوری‌های نوین»، «ایرانشناسی و گردشگری» و «ایرانشناسی: حافظ نماینده جهان ایرانی».

بنابر اعلام دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی، این رویداد از ۲۴ تا ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در تهران و شیراز برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، علم و فرهنگ و شیراز نیز در برگزاری این رویداد، مشارکت می‌کنند.

