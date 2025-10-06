خبرگزاری کار ایران
دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی برگزار شد

دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی برگزار شد
کد خبر : 1696539
دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی با هدف بررسی راه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به اینکه هر ایرانشناس می‌تواند سفیر فرهنگی و منتقل‌کننده تصویر مثبتی از ایران باشد، بر اهمیت جایگاه دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامی و حامل دیپلماسی فرهنگی در ابعاد مختلف است و علی‌رغم چالش‌های بودجه‌ای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: یک ایرانشناس، شرق‌شناس یا استاد زبان و ادبیات فارسی می‌تواند در معرفی صحیح و واقعی ایران، مؤثرتر و بهتر عمل کند.

به گفته وی، رویدادهایی مانند اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی فرصتی است تا پیام ایران به جهان منتقل شود و برای اجرای موفق آن، نیازمند بهره مندی از تمام ظرفیت‌های موجود هستیم.

در این نشست، اعضای کمیته اجرایی به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات برنامه اجرایی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس بین‌المللی پرداختند.

«اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ایرانشناسی با حضور ایرانشناسان و کنشگران فعال در حوزه مطالعات ایران در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.

محورهای این اجلاس در شش موضوع ارائه شده است که عبارتند از: «ایرانشناسی: ارزیابی انتقادی، مسائل و رویکردها»، «ایرانشناسی و مطالعات ایران معاصر»، «ایرانشناسی، دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بین‌المللی»، «ایرانشناسی و فناوری‌های نوین»، «ایرانشناسی و گردشگری» و «ایرانشناسی: حافظ نماینده جهان ایرانی».

بنابر اعلام دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی، این رویداد از ۲۴ تا ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در تهران و شیراز برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، علم و فرهنگ و شیراز نیز در برگزاری این رویداد، مشارکت می‌کنند.

