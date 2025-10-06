پنجشنبه هفدهم مهرماه روی آنتن شبکه چهار سیما می رود؛
روایتی از زندگی «رضا شعبانی» در مستند «عشق و خاک و جان»
هفتمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «عشق و جان و خاک»، به زندگی و خدمات فرهنگی و تاریخی رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی میپردازد که پنجشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «عشق و جان و خاک»،با اشاره به جایگاه و اهمیت رضا شعبانی در عرصه تدریس و پژوهشهای تاریخی ایران گفت: دکتر شعبانی از چهرههای شاخص و تأثیرگذارِ علمی و فرهنگی ایران است. ایشان طی سالها فعالیت علمی در دانشگاه شهید بهشتی و دیگر مراکز آموزشی، نقشی ماندگار در تربیت نسلهای متعدد از دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایفا کردهاند. شخصیت علمی و اخلاقی ایشان همواره با فروتنی، دقت و تعهد علمی همراه بوده و همین ویژگیها باعث شده است تا نام او در میان اهل دانش و فرهنگ به نیکی شناخته شود.
وی با اشاره به انگیزه خود از ساخت این مستند افزود: دکتر شعبانی از جمله استادانی است که نهفقط در حوزه تاریخنگاری، بلکه در پرورش تفکر انتقادی و نگاه ملی در میان دانشجویان نقش داشتهاند. به همین دلیل ضروری و لازم بود که گوشهای از تلاشها و اندیشههای او برای نسل امروز و آینده ثبت و روایت شود.
عباسی ادامه داد: دکتر شعبانی شخصیتی است که تاریخ را نه صرفاً بهعنوان موضوعی علمی، بلکه بهمثابه راهی برای شناخت ریشهها و استمرار هویت ایرانی میبیند. گفت وگو با شاگردان و دیگر استادان نیز نشان داد که این استاد فرهیخته با وجود سالها تدریس و پژوهش، همچنان با اشتیاق به مطالعه و آموزش ادامه میدهد و باور دارد که تاریخ، چراغ راه آینده است.
کارگردان مستند «عشق و جان و خاک» در پایان با تأکید بر اهمیت ساخت آثاری از این دست گفت: ساخت مستند درباره دکتر شعبانی در واقع ادای دین به نسل اندیشمندانی است که در سکوت و بیهیاهو عمر خود را وقف دانش و فرهنگ کردهاند. پرداختن به زندگی چنین استادانی، نهتنها موجب قدردانی از تلاشهای آنان است، بلکه به مخاطبان نیز یادآوری میکند که میراث فکری ایران به دست همین بزرگان زنده است. به نظر بنده این مستند کوششی است برای حفظ حافظه فرهنگی جامعه و پاسداشت ارزشهای علمی و انسانی چهرههای ماندگار کشور.
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بیست و شش چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پیش روی دیدگان مخاطبان قرار میگیرد.