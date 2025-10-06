نمایش کودک و نوجوان «غول آرزو» روی صحنه میرود
نمایش «غول آرزو» به کارگردانی علیرضا ملکمحمودی در عمارت هما روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «غول آروز» به نویسندگی امینرضا ملکمحمودی و سعید حاجیحیدری، کارگردانی علیرضا ملکمحمودی و تهیهکنندگی امیرسامان غلامی از پنجشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷ در سالن شماره ۱ عمارت هما میزبان کودکان و نوجوانان میشود.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «باسل یک بچه غول پر شر و شور که دلش میخواد آرزو برآورده کنه تا آرزوی خودش برآورده بشه پس یه روز میاد به دنیای آدمها.»
در این اثر نمایشی سعید حاجیحیدری، امینرضا ملکمحمودی، علی جنابی و سما احمدی به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور پروژه: ژاکلین آواره، بازیگردان: مصطفی دارابی، دستیار کارگردان و برنامهریز: هستی عرب، طراح لباس: شهرزاد مدیری، طراح گریم: هستی حیدری، طراح پوستر: آرزو سالارنژاد، مشاور آهنگساز: مدیا هاشمی، آهنگساز: آیناز آزادنژادی، مشاور رسانه: درسا بخشندگی، روابط عمومی: سارا احمدی.
علاقمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال یا گیشه عمارت نمایشی هما مراجعه کنند.