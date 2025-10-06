بازدید مهمانان خارجی جشنواره از موزه ملی هنر اصفهان
داوران بخش بینالملل، داوران نوجوان و مهمانان خارجی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان از موزه ملی هنر اصفهان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، در حاشیه دومین روز برگزاری این دوره از جشنواره، شامگاه یکشنبه ۱۳ مهرماه داوران بخش بینالملل، داوران نوجوان و مهمانان خارجی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور در موزه ملی هنر اصفهان، از آثار تاریخی و هنری موجود در موزه بازدید کردند.
در ادامه این بازدید، علی قاسمزاده شهردار اصفهان ضیافتی برای مهمانان خارجی تدارک دید. در این مراسم مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، حامد جعفری دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، کمال حیدری دبیر اجرایی رویداد، محمدرضا تشکری مسئول بخش بینالملل جشنواره و تعدادی از مدیران شهری و سینمایی حضور داشتند.
شهردار اصفهان در این برنامه ضمن خوشامدگویی به مهمانان حاضر در مراسم گفت: شهرها مثل انسانها دارای هویت و شخصیت هستند و شخصیت اصفهان چند وجهی است؛ شهری تاریخی، فرهنگی، علمی و هنری. یکی از برجستهترین وجهههای شهر اصفهان وجهه هنری آن است.
وی افزود: اصفهان همیشه مهد هنر و فرهنگ بوده است، چه هنرهای سنتی و چه هنرهای مدرن. یکی از ویژگیهای فرهنگ و هنر اصفهان پویا بودن آن است که ضمن مراقبت از هنرهای سنتی خود از هر هنر جدیدی حمایت میکند.
قاسمزاده در پایان سخنانش عنوان کرد: هرچند سینما از هنرهای سنتی ما نیست ولی اصفهان یکی از شهرهای ایران است که مهد هنر سینماست.
در ادامه مراسم گروه موسیقی پرنیان از هنرمندان اصفهانی، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی و آثار مرتبط با اصفهان را برای حاضران اجرا کردند.
یاد کودکان شهید ایرانی همواره ماندگار است
پس از این بخش، جنان مهدی محمدالعیسی داور عمانی بخش بینالملل پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت: خوشحالم که به عنوان نماینده میهنم عمان و در کشور دومم ایران هستم. در رویدادی که فیلمسازان و علاقهمندان هنر هفتم در انتظارش هستند، رویدادی که راه را برای کودکان و نوجوانان روشن میکند.
وی افزود: تجربهای ارزشمند و پیشرو را در این شبهای درخشان در میان تماشاگران و دوستداران فرهنگ و هنر تجربه میکنیم. به عنوان فعال رسانهای و دبیر جشنواره کودک عمان، اصفهان جای ویژهای در قلب من باز کرده است و شاید اثر بعدی من مستندی باشد که از همین جا آغازش کنم.
عضو هیات داوران اضافه کرد: حضور من در کنار شما بر غنای مسیر فرهنگی من میافزاید و حالا دیگر معتقدم سینما تنها یک سرگرمی نیست بلکه باعث شکلگیری نسلهای بعدی و تغییر نگاه میشود. در این مقام، درود و احترام عمیق خود را نثار کودکان ایرانی میکنم که در جنگ به شهادت رسیدند، فرشتگانی که با خون خود امید خاموش نشدنی را برافروختند. یاد آنها چراغی است برای صلح و اینکه هر کودکی در جهان با امنیت و شوق زندگی کند.
آندرهآ مارتینیونی یکی دیگر از اعضای هیات داوران جشنواره نیز در سخنانی عنوان کرد: از این دعوت خیلی خوشحال شدم چون بودن در ایران و مخصوصا شهر اصفهان از رویاهای من بود. این شهر تقاطع فرهنگ و تاریخ است، مانند چیزی که در کشور من و در شهرهای نزدیک مدیترانه در قرنهای گذشته رخ داده است.
وی افزود: من دیروز به اینجا رسیدم و در همین یک روز در شهر قدم زدم و چیزی که دریافت کردم بسیار فراتر از حد انتظارم بود. امیدوارم همه از جشنواره لذت ببرند چون یکی از بهترین رویدادهایی است که من در آن حضور داشتم.
جشنواره و راهی که ۳۷ سال پیموده است
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان نیز پس از مهمانان خارجی پشت تریبون ایستاد و در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حاضران در مراسم گفت: استان اصفهان ۱۱۴ شهر و بیش از هزار روستا دارد. بزرگترین شهر ما شهر اسطورهای اصفهان یا همان نصف جهان است، اما ۱۱۳ شهر دیگر ما هم مثل کاشان، نجفآباد، زواره، نایین و… همگی ریشه در تاریخ دارند. این شهرها و روستاها موزههای بدون سقف هستند و ما بیش از ۲۲ هزار مکان تاریخی در این شهرها داریم که هرکدام از این شهرها و روستاها بیش از این میراث معنوی دارند.