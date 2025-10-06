جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» در جشنواره فیلم کوتاه اهدا میشود
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اهدا خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس تصمیم دبیر جشنواره، امسال نیز طبق روال گذشته، آرای مردمی از بین فیلمهای بخش داستانی ملی اخذ خواهد شد.
بر این اساس، در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق خواهد گرفت.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.