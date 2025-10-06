خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» در جشنواره فیلم کوتاه اهدا می‌شود

جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» در جشنواره فیلم کوتاه اهدا می‌شود
کد خبر : 1696468
لینک کوتاه کپی شد.

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اهدا خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس تصمیم دبیر جشنواره، امسال نیز طبق روال گذشته، آرای مردمی از بین فیلم‌های بخش داستانی ملی اخذ خواهد شد.

بر این اساس، در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق خواهد گرفت.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی