اکران مستند «کودکی ناتمام» به مناسبت روز جهانی کودک

به گزارش ایلنا، این برنامه با حضور اساتید عرصه فرهنگ و هنر، همچون حسین شیخ الاسلامی، علی اکبر زین العابدین، احمد محیط طباطبایی و ناصر صفاریان (کارگردان فیلم)، به بررسی ابعاد مختلف شعر و ادبیات کودک در دوران پس از انقلاب خواهد پرداخت.

این اکران ویژه با هدف تماشای فیلم و در کنار آن، برگزاری نشست نقد و بررسی برگزار می‌شود. در این نشست، شرکت‌کنندگان فرصتی خواهند داشت تا درباره نحوه تعامل سینما و ادبیات با دنیای کودکان پس از انقلاب به گفت‌وگو بپردازند.

زمان و مکان: ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ مکان: خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان تجریش - باغ فردوس - موزه سینما - سالن فردوس برگزار کنندگان: ایکوم ایران موزه ملی سینما همه علاقه‌مندان به سینما، ادبیات کودک و فرهنگ ایران می‌توانند در این برنامه حضور یابند.

ورود برای عموم آزاد است.

