اکران مستند «کودکی ناتمام» به مناسبت روز جهانی کودک

اکران مستند «کودکی ناتمام» به مناسبت روز جهانی کودک
به مناسبت روز جهانی کودک، مستند «کودکی ناتمام» با نگاهی ویژه به موضوعات مرتبط با کودک و شعر کودک در فضای پس از انقلاب اسلامی ایران، در تاریخ ۱۶ مهر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موزه سینما، سالن فردوس، برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این برنامه با حضور اساتید عرصه فرهنگ و هنر، همچون حسین شیخ الاسلامی، علی اکبر زین العابدین، احمد محیط طباطبایی و ناصر صفاریان (کارگردان فیلم)، به بررسی ابعاد مختلف شعر و ادبیات کودک در دوران پس از انقلاب خواهد پرداخت.

این اکران ویژه با هدف تماشای فیلم و در کنار آن، برگزاری نشست نقد و بررسی برگزار می‌شود. در این نشست، شرکت‌کنندگان فرصتی خواهند داشت تا درباره نحوه تعامل سینما و ادبیات با دنیای کودکان پس از انقلاب به گفت‌وگو بپردازند.

زمان و مکان: ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ مکان: خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان تجریش - باغ فردوس - موزه سینما - سالن فردوس برگزار کنندگان: ایکوم ایران موزه ملی سینما همه علاقه‌مندان به سینما، ادبیات کودک و فرهنگ ایران می‌توانند در این برنامه حضور یابند.

ورود برای عموم آزاد است.

