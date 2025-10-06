«خو» برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره جهانی فیلم کوتاه مکزیک شد
فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی پور، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره Shorts Mexico شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی پور و تهیهکنندگی محمدرضا نورمندی پور و لیلا حقانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بینالملل بیستمین دوره جشنواره جهانی Shorts Mexico در کشور مکزیک شد.
جشنواره Shorts Mexico، در سال ۲۰۰۶ و بر اساس نیاز به ایجاد فضایی برای نمایش فیلمهای کوتاه، بهویژه فیلمهای ملی، تأسیس شد. این رویداد، اکنون به عنوان پلتفرمی عمومی و مستقل از هر حزب سیاسی که صرفا از بیان خلاقانه فیلمسازان نوظهور و جا افتاده از سراسر جهان پشتیبانی میکند، تبدیل شده و از بزرگترین و معتبرترین جشنوارهها در آمریکای لاتین است.
این جشنواره از ۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۴) در مکزیک برگزار شد.
در خلاصه داستان فیلم کوتاه «خو» آمده است: «پدری، بعد از فوت مادر خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.»
علیمحمد رادمنش، علیرضا بهادری، علی نفیسی، مهدی ملکی، علی پردلی، امیرمحمد کافی، علی شریفی، پرهام نصیری، جواد محمدی، سبحان جعفری و علی خدایی مقدم در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل این اثر بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.
عوامل فیلم کوتاه «خو» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: محمدرضا نورمندی پور، تهیهکننده: محمدرضا نورمندی پور، لیلا حقانی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان دفتر کرمان، مدیر فیلمبرداری: یونس سبزی، صدابردار: جمال دهقان، مدیر تولید: علی نفیسی، تدوین: شیدا گرجی، طراح صحنه و لباس: لیلا حقانی، مشاور کارگردان: میلاد احمدی، مشاور فیلمنامه: سپینود ناجیان، محقق فیلمنامه: نسیم ناظری، دستیار یک و برنامهریز: مهدی ملکی، صداگذاری: محمدمهدی جواهریزاده، تصحیح رنگ: مهران دوستی، منشی صحنه: میترا قلندری، گریم: ثنا هاشمی، دستیار گریم: فردین محمدی، مدیر صحنه: مجید انصاری، مدیر تدارکات: علیاصغر احمدی، عکاس: حمید صادقی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.