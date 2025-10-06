اکران و نقد «طهران تهران» در سینما اندیشه

خبرگزاری کار ایران
به مناسبت هفته‌ی تهران؛ فیلم سینمایی «طهران تهران» در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «طهران تهران» فیلم دو اپیزودی محصول سال ۱۳۸۸ ایران است که کارگردان اپیزود نخست به نام «طهران: روزهای آشنایی» داریوش مهرجویی و کارگردان اپیزود دوم به نام «تهران: سیم آخر» مهدی کرم‌پور است.

داریوش مهرجویی در اپیزود اول، تهران قدیم را روایت می‌کند. در این اپیزود پانته‌آ بهرام، قربان نجفی، مهتاج نجومی، غلامرضا نیکخواه، کتایون امیرابراهیمی و فریده سپاه‌منصور بازی می‌کنند. مهدی کرم‌پور نیز در اپیزود دوم، داستان چند نوازنده‌ی جوان را که دنبال مکانی برای برگزاری کنسرت می‌گردند را روایت می‌کند. در این اپیزود رعنا آزادی ور، طناز طباطبایی و برزو ارجمند بازی می‌کنند.

در میز نقد این نشست، امیرحسین بهروز، پژوهشگر و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

