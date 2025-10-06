«ایران جان» تلویزیون به استان فارس میرود/ استاندار فارس: بر رونق گردشگری تأکید داریم
نشست خبری چهارمین رویداد ملی ایران جان فارس ایران صبح امروز در سالن جلسات اداره کل روابطعمومی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کیخا معاون امور استانهای صداوسیما در ابتدای این نشست اظهار کرد: این رویداد ملی با همه رویدادهای دیگر متفاوت است، چون همیشه آنچه از رویداد در ذهنمان شکل میگیرد یک فعالیت میدانی است اما این رویداد در رسانه است و میدان در خدمت رسانه قرار دارد. از خوزستان که آغاز کردیم حس خوب مردم ایران و خوزستان را مشاهده کردیم. در ایران بلافاصله پس از جنگ که شرایط خاص بود خیلیها پیشبینی میکردند که ایران جان برگزار نشود اما هر چند محدود این رویداد در ایلام اجرا شد و نظرسنجیها همه ما را شگفتزده کرد. ۶۲ درصد از مردم ایلام ابراز رضایت کردند و در اصفهان کاملا رو به جلو بودیم و حدود ۶۵ درصد مخاطب ایران جان را ملاحظه کردند. بعضی از مفردات و گزارهها قابل توجه بود، تا قبل از رویداد حدود ۱۱ درصد مردم ایران بانو مجتهده امین را میشناختند و پس از ایران جان این شناخت به ۲۵ درصد رسید و این نشان میدهد میزان آگاهی مردم نسبت به مفردات افزایش قابل توجهی داشت و میزان رضایت مردم حدود ۷۱ درصد از ایران جان اصفهان بود.
کیخا خاطرنشان کرد: در سفری که در ایام ایران جان به اصفهان داشتم بسیاری از مردم که متوجه مسئولیت من میشدند از این اتفاق مبارک تشکر میکردند و حس رضایت با سلایق مختلف دیده میشد. حتما فارس خیلی رو به جلوتر و جذابتر این رویداد را برگزار خواهد کرد. استانهایی که دستگاه اجرایی پای کار میآید اثرگذاریاش صد در صد خود را نشان میدهد. بعد از فارس به خراسان جنوبی خواهیم رفت و پس از آن به استان گلستان و بعد به هرمزگان و سال ۱۴۰۴ ایران جان با سیستان و بلوچستان خاتمه خواهد یافت و سال بعد هم با ۱۲ استان برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست حسینعلی امیری استاندار فارس اظهار کرد: در شرایطی که ما به شدت به انسجام ملی، تقویت هویت ملی و یکپارچگی نیاز داریم، صداوسیما برنامه ایران جان را طراحی کرده و اجرای آن را به عهده صداوسیمای مرکز استانها قرار دادهاند. افتخار داریم که انشاالله از نوزده تا بیستوپنج مهر ماه برنامه ایران جان را در استان فارس برگزار کنیم. خوشبختانه انجام این برنامه با دو رویداد دیگر؛ برگزاری بزرگداشت حافظ و نمایشگاه اکسپو همزمان شده است.
حمید رئوف مدیرکل صداوسیمای استان فارس نیز اظهار کرد: رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم به استان فارس رسید. دین، حماسه و هنر در این استان با هم به چشم میخورد. ما به واسطه وجود حرمهای متعدد فرزندان حضرت موسیبنجعفر (ع) نشانههای دینی را در این استان شاهد هستیم و در حوزه حماسه نیز میتوان به نقش زانو زدن والرین در مقابل شاپور اول در این استان اشاره کرد. اوج حماسهها را در زمان دفاع مقدس شاهد بودیم و در جنگ دوازده روزه هم حماسههای بسیاری دیدیم و در هنر نیز استان فارس جایگاه ممتازی دارد. در دوره تحول ما میثاقی با رهبر انقلاب داریم که آن هم سند تحول رسانه ملی است. تمامی بخشهای رسانه ملی در یک همافزایی ظرفیتهای خود را به مدت یک هفته پای کار استان میآورند. با حمایتهای بسیار خوب جناب دکتر جبلی و کیخا این رویداد در فارس برگزار میشود و امروز یک همافزایی خوب صورت گرفته است.
وی افزود: تا امروز ۴۰۰ میانبرنامه کوتاه تولید شده، ۳۷۰ مستند بلند، فیلم تلویزیونی و سریال در اختیار شبکههای مختلف قرار گرفته است. استقبال خوبی هم توسط شبکههای سراسری صورت گرفته است. ۱۹ شبکه سراسری رادیویی اعلام آمادگی کردهاند که حضور فعال داشته باشند و ۶۶ شبکه استانی نسبت خود را با فارس مشخص خواهند کرد.
در بخش دیگر این نشست کیخا اظهار کرد: برای برگزاری رویداد ایران جان استانها طرحهایی ارائه دادند و طرحهایی که به لحاظ محتوایی قویتر بود در دبیرخانه در اولویت قرار گرفت. نکته دوم توانمندی استانها در تولید بود و به همین جهت سراغ استانهایی رفتیم که به لحاظ محتوایی قویتر هستند.
رئوف نیز درباره ساخت سریال درباره شخصیتهای فرهنگی هنری استان فارس گفت: فیلمنامه سریال سهگانه سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی را آماده کردیم و فیلمنامه ابتدایی حضرت شاهچراغ هم آماده شده و امیدوارم بودجه ساخت این آثار فراهم شود.
در بخش دیگر این نشست محسن شاکرینژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما نیز اظهار کرد: در مرکز تحقیقات صداوسیما در باب رویداد ایران جان چند مرحله کار نظرسنجی داریم، قبل از شروع رویداد ما یک نظرسنجی انجام میدهیم، سراغ مردم میرویم و درباره آنچه که میخواهیم معرفی کنیم سوال میپرسیم و بعد از رویداد دوباره سوال میپرسیم. درباره ایران جان اصفهان ۶۴ درصد مخاطب این رویداد بودهاند و ۷۱ درصد از این رویداد اعلام رضایت کردهاند.
وی درباره نحوه نظرسنجی گفت: تمام مراکز افکارسنجی از دو روش تماس تلفنی و حضوری نظرسنجی میکنند و ما هم از این روش استفاده میکنیم.
در بخش دیگر این نشست امیری خاطرنشان کرد: محور اول توسعه استان فارس گردشگری است، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۷ که به استان فارس تشریف آوردند، سفرشان در استان چند روز بود ولی سوابق سفر ایشان را دیدیم و ایشان یک جمله مشهوری دارند که میفرمایند اگر شما در فارس گردشگری را فعال کنید از مقولههای دیگر بینیاز هستید. سوابق مربوط به استان فارس را از سال ۴۵ مطالعه کردم، آن موقع اقتصاد فارس مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود و در سالهای اخیر با خشکسالی و تغییر اقلیم مواجه شدیم و به چاههای غیرمجاز رسمیت دادیم و به تبع آن کشاورزی و دامداری با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: ما در یک بررسی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم به جمعبندی رسیدیم که دستیافتهترین و کوتاهترین راه گردشگری است. هم در بخش زیارت، هم گردشگری طبیعی و هم از منظر گردشگری تاریخی و همچنین از منظر فرهنگی و سلامت فارس قابلیتهای بسیاری دارد. لذا در هر پنج بخش خداوند به ما زیرساختهایی داده که محور اول استان را گردشگری اعلام کردیم.
استاندار فارس تأکید کرد: مدیریتهای ما باید با رویکرد علمی باشد، مدیریتهای اتفاقی دیگر جواب نمیدهد. تا رویکردهایمان علمی نباشد کارمان خوب پیش نمیرود. یکی از تاکیدات آقای پزشکیان هم همین بحث رونق گردشگری بود و وزارت میراث فرهنگی هم سفرهای متعددی به استان فارس داشتهاند.
رئوف نیز در پایان خاطرنشان کرد: یک سند گردشگری تنظیم شده که همه چیز در آن مدنظر قرار گرفته است. ۴۰۰ برنامه کوتاه تعریف کردهایم و اماکن معرفی خواهند شد و بر بستر تلوبیون شبکه پارسه تعریف شده است که علاقهمندان میتوانند به آن رجوع کنند.