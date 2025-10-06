به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، با حکم آزاده انصاری دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اعضای دبیرخانه برگزاری این رویداد منصوب شدند.

بر اساس این حکم، میرآرش مصطفایی به عنوان مدیر اجرایی، فرهاد امینی به عنوان مدیر بخش پژوهش، نیما بیگلریان به عنوان مدیر بخش خردسال، سیدابوالحسن (حمید) زریباف به عنوان مدیر هویت بصری، شقایق فرشته به عنوان مسئول ستاد خبری و شقایق پروین به عنوان مسئول دبیرخانه معرفی شدند.

سوابق اعضای دبیرخانه

میرآرش مصطفایی (مدیر اجرایی)

کارشناس ارشد نمایش عروسکی و نمایشگر عروسکی. آغاز فعالیت هنری از سال ۱۳۸۰. جانشین دبیر، مدیر اجرایی و مدیر هماهنگی پنج دوره جشنواره تهران مبارک. مدرس تئاتر.

فرهاد امینی (مدیر بخش پژوهش)

کارشناس ارشد کارگردانی و دکترای تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر. نمایشنامه‌نویس، دراماتورژ و مدرس تئاتر. مدیر دپارتمان هنرهای نمایشی دانشگاه معماری و هنر پارس. پژوهشگر ارشد مجمع فلاسفه ایران و پژوهشکده فلسفه غرب.

نیما بیگلریان (مدیر بخش خردسال)

کارشناس ارشد نمایش. طراح و کارگردان نمایش خردسال. تسهیلگر، پژوهشگر و مدرس نمایش خلاق. حضور در بیش از بیست دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به عنوان بازیگر، کارگردان و داور در بخش‌های مختلف.

سیدابوالحسن (حمید) زریباف (مدیر هویت بصری)

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران. عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و مشاور و عضو کمیته موزه گرافیک ایران. دبیر اجرایی نمایشگاه تایپو «۹۰.۱۰ جمهوری چک در تهران» (۱۳۹۷). مدیر بخش هویت بصری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ایران از سال ۱۴۰۰ (چهار دوره). کارگردانی و فیلم‌برداری مجموعه مستند «چهره‌های شاخص گرافیک ایران».

شقایق فرشته (مسئول ستاد خبری)

کارشناسی ارتباطات. مدیر روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران. خبرنگار روزنامه بانی فیلم و خبرگزاری هنرآنلاین. مدیر و کارشناس ستاد خبری و روابط‌عمومی جشنواره‌هایی چون تئاتر فجر، نمایش‌های آئینی و سنتی، تئاتر کودک و نوجوان همدان، تئاتر عروسکی و….

شقایق پروین (مسئول دبیرخانه)

کارشناسی ادبیات نمایشی. سردبیر و مدیرمسئول نشریه فرهنگی– هنری «سایه». دبیر دو دوره کانون تئاتر دانشگاه معماری و هنر پارس. عضو تحریریه نشریه انجمن علمی ادبیات نمایشی دانشگاه هنر (کاتارسیس). ویراستار و عضو تحریریه بیستمین جشنواره نهال. معاون دبیر و دبیر اجرایی رویداد «روبنا».

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/