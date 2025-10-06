خبرگزاری کار ایران
نشست رونمایی کتاب «درباره نقاشی‌های آیدین آغداشلو» برگزار می‌شود

کد خبر : 1696317
نشست رونمایی کتاب «درباره نقاشی‌های آیدین آغداشلو از مشق کردن تا از آن خودسازی» نوشته نورا گودرزی که به تازگی از سوی انتشارات آبان منتشر شده است عصر روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این رویداد، کتاب «در باره نقاشی‌های آیدین آغداشلو از مشق کردن تا از آن خودسازی» نوشته نورا گودرزی است که به تازگی از سوی نشر آبان روانه بازار کتاب شده است. نویسنده در این کتاب به موضوع از آن خودسازی نقاش با تمرکز بر نقاشی‌های آیدین آغداشلو از نقاشی‌های دوره رنسانس و مینیاتور پرداخته است.

او همچنین در بخش دیگری از کتاب به صورت اجمالی به موضوع از آن خودسازی نقاشی پرداخته و با ارائه نمونه‌هایی از دوره‌های تاریخی مختلف تا به امروز بر اهمیت و تاثیر این رویکرد  صحه گذاشته است.

همزمان با رونمایی کتاب؛ آِیدین آغداشلو، علیرضا سمیع آذر، کیانوش معتقدی و نورا گودرزی (نویسنده) درباره این کتاب سخن خواهند گفت.

این نشست ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و حضور در این نشست برای همه علاقه مندان آزاد است.

