خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران برگزار می‌شود

یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران برگزار می‌شود
کد خبر : 1694053
لینک کوتاه کپی شد.

یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران به دبیری حسن حسن زاده ۱۱ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران، این جشنواره به همت مؤسسۀ فرهنگی و هنری «شارو»، انجمن موسیقی و ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت نماینده‌ی مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی و با مساعدت و همکاری فرمانداری، شهرداری و کافه کتاب ژیکو برگزار خواهد شد. 

هدف از این جشنواره، تقویت، بسط و گسترش فرهنگ فولکلور و موسیقی بومی نواحی ایران، فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای رشد و ترویج گنجینۀ ارزشمند موسیقی، و ارج‌گذاری به تلاش هنرمندان است. 

یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود که در بخش رقابتی شرکت کنندگان در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی، دونوازی در سه گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و گروه نوازی بدون محدودیت سنی می‌توانند حضور پیدا کنند. 

در بخش رقابتی؛ ریتم (فردی و گروهی)، کوک (فردی و کروهی)، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی (در گروه‌ها و دونوازی‌ها؛ تسلط بر اجرا در تکخوانی و تکنوازی)، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری مبتنی بر حفظ اصالت موسیقی و آداب صحنه؛ معیارهای انتخاب داوران خواهد بود. 

بخش غیررقابتی نیز در شاخه‌های تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروه‌نوازی بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود. 

مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره موسیقی بَیت و حَیران ۲۰ آبان ماه خواهد بود که متقاضیان می‌توانند از طریق سامانۀ رسمی جشنواره به نشانی

انتهای پیام/
دانلود فایل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی