یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران برگزار میشود
یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران به دبیری حسن حسن زاده ۱۱ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران، این جشنواره به همت مؤسسۀ فرهنگی و هنری «شارو»، انجمن موسیقی و ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت نمایندهی مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی و با مساعدت و همکاری فرمانداری، شهرداری و کافه کتاب ژیکو برگزار خواهد شد.
هدف از این جشنواره، تقویت، بسط و گسترش فرهنگ فولکلور و موسیقی بومی نواحی ایران، فراهم کردن زمینهای مناسب برای رشد و ترویج گنجینۀ ارزشمند موسیقی، و ارجگذاری به تلاش هنرمندان است.
یازدهمین جشنوارۀ سراسری موسیقی بَیت و حَیران در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود که در بخش رقابتی شرکت کنندگان در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی در سه گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و گروه نوازی بدون محدودیت سنی میتوانند حضور پیدا کنند.
در بخش رقابتی؛ ریتم (فردی و گروهی)، کوک (فردی و کروهی)، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی (در گروهها و دونوازیها؛ تسلط بر اجرا در تکخوانی و تکنوازی)، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری مبتنی بر حفظ اصالت موسیقی و آداب صحنه؛ معیارهای انتخاب داوران خواهد بود.
بخش غیررقابتی نیز در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروهنوازی بدون محدودیت سنی برگزار میشود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود.
مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره موسیقی بَیت و حَیران ۲۰ آبان ماه خواهد بود که متقاضیان میتوانند از طریق سامانۀ رسمی جشنواره به نشانی