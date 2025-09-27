همکاری محمد اصفهانی، محمد معتمدی و علی لهراسبی/ اثری در گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی
آلبوم «نخلستون» با آهنگسازی بهروز صفاریان و خوانندگی محمد اصفهانی، محمد معتمدی، حجت اشرف زاده، علی لهراسبی، محمود صالحی و احمد آقایی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، آلبوم «نخلستون» با آهنگسازی بهروز صفاریان و خوانندگی جمعی از خوانندگان موسیقی در راستای گرامی داشت یاد شهدای جنگ تحمیلی منتشر شد.
«نخلستون» شامل ۸ قطعه با عنوانهای «برات گریه کردم»، «قول دادی»، «سلام» با صدای محمد اصفهانی، «فانوس»(محمد معتمدی)، «آینه»(علی لهراسبی)، «خط لبخند»(حجت اشرفزاده)، «خرمشهر»(محمود صالحی) و «نخلستون»(احمد آقایی» است.
این آلبوم با هدف پاسداشت رشادتهای رزمندگان در سالهای دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شهدای جنگ تحمیلی ساخته و اشعار آن توسط عبدالجبار کاکایی، امیرعلی سلیمانی و ندا جوادی سروده شده است.