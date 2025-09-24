بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس صبح امروز (چهارشنبه) از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در مزار شهدای گمنام موزه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دوران دفاع مقدس و بنیانگذار کبیر انقلاب، از نمایشگاه «در لباس سربازی» بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی رهبر معظم انقلاب اسلامی با لباس سربازی در جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم بعث عراق علیه ایران قرار گرفت.

در این دیدار، امیر سرتیپ «نبی سهرابی» جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، لاریجانی را همراهی کردند.

