اسرائیل به پشتوانه آمریکا، تمام دنیا را تهدید میکند
صدای مردم فلسطین تا سازمان ملل نیز طنینانداز شده و شخصیتهای سیاسی برخی کشورها بخش مهم صحبتهای خود را به محکوم کردن جنایات اسرائیل و درخواست برای توقف کشتار مردم غزه اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا که پیشتر نیز جنایات اسرائیل را محکوم کرده بود، حالا در سازمان ملل پیشنهاد اعطای عضویت کامل به کشور فلسطین را مطرح کرد و خواستار اقدامات فوری برای توقف نسلکشی شد و هشدار داد: تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد و با کسانی که سکوت کردند و به روی خود نیاوردند، بیرحم خواهد بود.
داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز در سازمان ملل اظهار کرد: اتفاقاتی که امروز در غزه رخ میدهد نسلکشی است. هیچ حقی تحت عنوان «دفاع از خود» نمیتواند این فجایع را توجیه کند.
وی افزود: همانگونه که کمیته جهانی علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی نقش کلیدی داشت، امروز نیز جهان باید برای پایان دادن به ظلم در غزه و بازگرداندن حقوق مردم فلسطین اقدام کند.
هر چند به جرأت میتوان صهیونیستها را در جهان منفورتر از همیشه دانست، این رژیم همچنان از سیاستهای جنایتکارانه و اشغالگرانه خود عقبنشینی نکرده و در مقابل کوچکترین امکان برای جلوگیری از قحطی و کشتار مردم غزه میایستد. در همین راستا وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که اجازه شکسته شدن محاصره دریایی غزه توسط ناوگان صمود را نخواهد داد.
همچنین در واکنش به بهرسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی چهار کشور غربی، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، با لحنی تند خواستار بازداشت فوری محمود عباس و انحلال کامل تشکیلات خودگردان فلسطین شد.
ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، شامگاه یکشنبه در گفتوگو با شبکه «اسرائیل ۲۴» اعلام کرد که اگر نخستوزیر بود، دستور بازداشت فوری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را صادر میکرد.
اهمیت این اظهارات در این است که صهیونیستها این روزها دستگیری شخصیتهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است. شبکه خبری الجزیره به نقل از منابعی به تازگی گزارش داده که نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی شیخ مصطفی شاور، رئیس انجمن علمای فلسطین، را از خانهاش در الخلیل واقع در کرانه باختری ربودند.
جالب است که جسارتهای اسرائیل به فراتر از مرزهای آسیا و خاورمیانه رفته و حالا با بهرسمیت شناخته شدن این کشور توسط چند کشور اروپایی صهیونیستها دست به تهدید آنها نیز میزنند. تلگراف به نقل از یک وزیر صهیونیست گزارش داد که فرانسه تاوان سنگینی به دلیل اقدامات امانوئل ماکرون در راستای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی میپردازد.
در ادامه جنایات صهیونیستها، نخستوزیر رژیم جعلی اسرائیل نیز به تازگی خطاب به ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که ما باید محور ایران را نابود کنیم و قادر به انجام این کار هستیم.
نتانیاهو سال نو یهودی پیش رو را «سال نابودی محور ایران» اعلام و تأکید کرد که سال جدید «برای امنیت اسرائیل تاریخی» خواهد بود.
این اظهارات نتانیاهو در حالیست که اعتبار او امروز در پایینترین سطح ممکن است. نخست وزیر صهیونیستها در حالی وعدههای پوچ خود را مطرح میکند که حتی اسرای اسرائیلی حماس نیز او را باور ندارند. با تشدید حملات اسرائیل به غزه، حماس ویدئویی از یک اسیر اسرائیلی به نام «آلون اوهل» منتشر کرد. در این ویدئو، او که پس از شنیدن وعده نتانیاهو برای آزادی ابتکاری اسرا، حالتی پریشان و عصبانی دارد، از مردم و ارتش اسرائیل میپرسد: «چطور این حرفها را باور میکنید؟ آیا هنوز کسی هست که نتانیاهو را باور کند؟»
نکتهای که در اتفاقات این روزهای غزه حائز اهمیتی تاریخی است، حمایت همهجانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و مقابله آن با کشورهایی است که خواستار پایان یافتن این وضعیت هستند و کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند.
بسیاری از کارشناسان، فعالان رسانهای و کنشگران سیاسی در تلاش هستند که این مسئله مهم را به جهانیان گوشزد کنند و مانع نادیده گرفته شدن آن شوند. مصطفی برغوثی دبیرکل ابتکار ملی فلسطین در گفتوگویی رسانهای با شبکه الجزیره با اشاره به همکاری آمریکا در جنایات اسرائیل، تأکید کرد: نه تنها اسرائیل جنایت کرده است، بلکه آمریکا نیز در هر آنچه رخ داده نقشی همدستانه با اسرائیل ایفا کرده است در جریان جنگ نسلکشی جاری در غزه اگر سخنان ترامپ را دنبال کنیم خواهیم دید که او بزرگترین پشتیبان اسرائیل بوده است. چنانکه نتانیاهو او را «بزرگترین حامی تاریخ اسرائیل» میخواند ترامپ در همهٔ سخنانش کاملا از اقدامات نتانیاهو حمایت کرده است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: او نخستین کسی بود که آشکارا از پاکسازی قومی سخن گفت. و از حق وتو در شورای امنیت استفاده کرد تا از تصویب قطعنامهای که خواستار توقف جنگ در غزه بود جلوگیری کند.
حسام زوملوت سفیر فلسطین در انگلیس نیز در یک گفتوگوی تلویزیون اظهار کرد: این حق استقلال، حق وجود در سرزمین مادری ما، مدتها پیش از اسرائیل و مدتها پیش از حماس وجود داشته است. حقی ذاتی که مدتهاست به تأخیر افتاده. سؤال هرگز این نیست که چرا انگلیس باید دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. سؤال این است که چرا انگلیس تا به حال دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته است؟
بمباران یک ساختمان مسکونی در غزه