بازیگر «عروسکخونه»:

برنامه‌های کودک محمل مهمی برای پرورش نسل آینده است
بازیگر «عروسکخونه» گفت: می‌توان از ظرفیت برنامه‌های کودک برای آموزش مبانی انسانی به کودکان به عنوان نسل آتی کشور استفاده بهینه کرد.

عرفان الماسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: برنامه کودک فرصتی برای نشاندن بذر انسانیت در کودک امروز به عنوان نسل فردا است و امیدوارم به تولید چنین آثاری بیش از پیش توجه داشته باشیم.

الماسی گفت: در «عروسکخونه» تجربه جذابی داشتم و اولین تجربه کار کودک من در قالب تصویر بود.

وی ادامه داد: با حضور در «عروسکخونه» به دوران کودکی‌ام برگشتم؛ هر روز با عروسک‌ها گپ می‌زدیم و نگاه در این کار برای من جذاب بود.

این بازیگر «عروسکخونه» توضیح داد: با همراهی کارگردان استرس حضور جلوی دوربین نداشتم. روز اول تصور نمی‌کردم «عروسکخونه» تا این حد مخاطب داشته باشد. من نقش اژدر دژدا که نگهبان بود را بازی می‌کردم و فکر نمی‌کردم «عروسکخونه» این‌قدر محبوب باشد.

الماسی تاکید کرد: محتوای برنامه به شکل و شمایلی‌ست که بزرگسالان هم به تماشای این برنامه می‌نشینند و این برایم خوشایند بود.

این بازیگر تئاتر گفت: در سینما و تلویزیون آثار کودک همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. «عروسکخونه» جزو اولین برنامه‌هایی است که بسیار جدی پیش می‌رود و تهیه و تولید بسیار قابل توجهی دارد؛ کمتر اثری در حوزه کودک تا این حد جدی گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: امیدوارم بحث نمایش برای مخاطب کودک جدی‌تر گرفته شود  از طریق این هنر به بچه‌ها آموزش دهیم و از مستقیم گویی فاصله بگیریم.

الماسی با اشاره به علاقه کودکان به نمایش اظهار کرد: بچه‌ها عاشق نمایش و تصویر هستند و این اتفاق در عروسکخونه هم رخ می‌دهد.

این بازیگر گفت: ظرفیت برنامه عروسکخونه بالاتر از این است که سالی یکبار شاهد آن باشیم. این برنامه می تواند در طول سال باشد و هر هفته دو تا سه برنامه با عروسکخونه داشته باشیم و نمایش های بیشتری را معرفی کنیم.

وی اظهار کرد: از علی خواجه و احسان شیبانی هم به خاطر ساخت و تولید چنین برنامه‌ای تشکر می‌کنم. امیدوارم برای عروسکخونه زمان بیشتری بگذاریم و این برنامه با تبلیغات بیشتری پیش برود.

عرفان الماسی اظهار کرد: نمایش کودک در تلویزیون تنها یک برنامه سرگرم‌کننده نیست، بلکه بستری مهم برای آموزش غیرمستقیم، پرورش خلاقیت و انتقال ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی به نسل آینده است. کودک در سال‌های ابتدایی زندگی بیشترین تأثیرپذیری را از محیط پیرامون دارد و تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر می‌تواند با زبان قصه، موسیقی، رنگ و حرکت، پیام‌های سازنده را به شکلی جذاب و ماندگار منتقل کند. توجه به کیفیت نمایش کودک به معنای سرمایه‌گذاری بر تربیت نسلی آگاه‌تر، بااعتمادبه‌نفس‌تر و اجتماعی‌تر است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که کودکان با انبوهی از محتوای جهانی مواجه‌اند، تولید و پخش نمایش‌های کودک در تلویزیون فرصتی است برای معرفی قصه‌ها، شخصیت‌ها و قهرمانان بومی. این برنامه‌ها می‌توانند پلی میان سنت و دنیای مدرن بسازند و علاوه بر سرگرمی، هویت فرهنگی و زبان مادری را تقویت کنند. بنابراین، اهمیت نمایش کودک در تلویزیون تنها در جذب مخاطب خردسال خلاصه نمی‌شود، بلکه نقشی بنیادین در شکل‌دهی به آینده فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.

