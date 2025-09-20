پیشکسوت تئاتر گنبدکاووس درگذشت
آیمحمد آیمحمدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر ترکمنصحرا و از بنیانگذاران تئاتر گنبدکاووس درگذشت.
به گزارش ایلنا، آیمحمد آیمحمدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر ترکمنصحرا و از بنیانگذاران تئاتر گنبدکاووس، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.
او در سال ۱۳۲۶ در گنبد چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند و سپس مدرک کاردانی ادبیات فارسی را دریافت کرد. ۱۲ سال به معلمی پرداخت و در مدارس راهنمایی شهرستان گنبد تدریس کرد.
در سال ۱۳۵۲ نمایشنامه «پرخان» را نوشت و در سالن پیشاهنگی گنبد اجرا کرد. در سال ۱۳۵۳ در نمایشنامه «سنت» نوشته هدایتالله نوید و به کارگردانی منوچهر آذر به عنوان بازیگر ایفای نقش داشت؛ نمایشی که تحولی در تئاتر گنبد به وجود آورد و در جشنواره تئاتر مشهد مورد تقدیر قرار گرفت.
او در سال ۱۳۵۴ نمایشنامه «اورال» را نوشت. او پس از انقلاب نیز به فعالیت هنری خود ادامه داد.
آیمحمدی علاوه بر فعالیتهای هنری، لغتنامهای ۲۰۰ صفحهای نیز نوشته که کلمات فارسی و خارجی را به زبان ترکمنی تطبیق میداد و معتقد بود بسیاری از آنها ریشه ترکمنی دارند.