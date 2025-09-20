خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشکسوت تئاتر گنبدکاووس درگذشت

پیشکسوت تئاتر گنبدکاووس درگذشت
کد خبر : 1688758
لینک کوتاه کپی شد.

آی‌محمد آی‌محمدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر ترکمن‌صحرا و از بنیانگذاران تئاتر گنبدکاووس درگذشت.

به گزارش ایلنا،  آی‌محمد آی‌محمدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر ترکمن‌صحرا و از بنیانگذاران تئاتر گنبدکاووس، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت. 

او در سال ۱۳۲۶ در گنبد چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند و سپس مدرک کاردانی ادبیات فارسی را دریافت کرد. ۱۲ سال به معلمی پرداخت و در مدارس راهنمایی شهرستان گنبد تدریس کرد. 

 در سال ۱۳۵۲ نمایشنامه «پرخان» را نوشت و در سالن پیشاهنگی گنبد اجرا کرد. در سال ۱۳۵۳ در نمایشنامه «سنت» نوشته هدایت‌الله نوید و به کارگردانی منوچهر آذر به عنوان بازیگر ایفای نقش داشت؛ نمایشی که تحولی در تئاتر گنبد به وجود آورد و در جشنواره تئاتر مشهد مورد تقدیر قرار گرفت. 

او  در سال ۱۳۵۴ نمایشنامه «اورال» را نوشت. او پس از انقلاب نیز به فعالیت هنری خود ادامه داد.

آی‌محمدی علاوه بر فعالیت‌های هنری،   لغت‌نامه‌ای ۲۰۰ صفحه‌ای نیز نوشته که کلمات فارسی و خارجی را به زبان ترکمنی تطبیق می‌داد و معتقد بود بسیاری از آن‌ها ریشه ترکمنی دارند. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی