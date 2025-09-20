نمایش و نقد فیلم «ناتوردشت» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «ناتوردشت» ساختهی سید محمدرضا خردمندان در ژانر درام، اجتماعی و خانوادگی یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور سید محمدرضا خردمندان (نویسنده و کارگردان)، حمید اکبری خامنه (نویسنده)، کورش جاهد (مدرس سینما) و جمعی دیگر از عوامل فیلم نقد و بررسی میشود.
در خلاصه داستان فیلم که با الهام از یک داستانی واقعی به نگارش درآمده، آمده است: «من وقتی بچه بودم و چیزی میخواستم و برام نمیگرفتن، میرفتم یه گوشه قایم میشدم تا تنبیهشون کنم…»
هادی حجازیفر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، علی صالحی، بابک کریمی، سعید آقاخانی، علی مصفا، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
«ناتوردشت» در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای میرسعید مولویان شد
علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و پنجمین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به صفحه فرهنگسرای ارسباران و یا بخش فیلم ایرانی در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.