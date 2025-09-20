اهدای ۴١ مجموعۀ تازه به کتابخانۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
در پی انتشار نخستین مجلّد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در سال ١٣۶٧، نزدیک به دویستتن از فرهیختگان به شکرانۀ آغاز این جنبش فرهنگی، کتابخانههای ارزشمند اختصاصی خود را به این مرکز اهدا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بدینسان گنجینۀ بزرگی در حدود ١٨٠ مجموعه گرد آمد و طی این سالها برای تدوین دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و دیگر آثار علمی مرکز مورد استفاده قرار گرفتند و بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی از آنها بهره برده و میبرند. فهرست مجموعههای اهدایی، مشخصات گنجینهها و گزارش احوال اهداکنندگان در دو مجلد با عنوان «کتابخانهها و گنجینههای اهدایی به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)» انتشار یافت.
پس از چاپ این اثر، ۴١ گنجینۀ اختصاصی کوچک و بزرگ از سوی دانشمندان و خاندانهای فرهیختۀ و فرهنگی کشور و در مجموع ۵٢هزار و ٨۶ جلد کتاب به این مرکز اهدا شدند که نامشان در ادامه میآید:
روانشاد علیمحمد طباطبایی قمی ٨١۴ جلد، پرویز کابلی ٩٩٩ جلد، روانشاد سیامک لطفاللهی ٨٧٧ جلد، رحیم فضلی ۶٩٠ جلد، ارسلان ثابتسعیدی ١٠۶٨ جلد، علی تشکری ٢١۴ جلد، حسین نصیری ٢٧۵ جلد، جواد فرشباف ماهریان ۴۶٣ جلد، روانشاد غلامرضا جمشیدنژاد اول پیرامون ۶٨٠ جلد، روانشاد محسن میهندوست ٣٠۶٣ جلد کتاب و مجله، خانم آذر (دختر روانشاد مهدی آذر) ٢٣٣ جلد، علیرضا (بیژن) قدسطینت ١٠٧ جلد، محمدحسن سمسار ٧۵٣ جلد کتاب و ٢۴ عنوان مجله، روانشاد بیژن فرامرزی پیرامون ١١٠٠ جلد، روانشاد سیدجعفر هاشمینژاد ۵٠٠ جلد، روانشاد طاهره درانی ٣٠۴ جلد، امیرپاشا میربهاء ٧۵٠ جلد، مهیار علینقی اهدا ادامه دارد، روانشاد حمید زرینکوب ٣۵٠ جلد، منصور ملکعباسی ١٠٠ جلد کتاب و مجله، روانشاد آذرتاش آذرنوش ۴۶۴٨ جلد، علی بلوکباشی ٧٢۴٩ کتاب و مجله و روزنامه، شادروان مجتبی میربهاء ۵٩٧ جلد، حاجآقا شجاعی پیرامون ١۵٠ جلد، سهیلا امینیان ٢۵۶ جلد، بهرام شجاعی ٩٠ جلد، عباس بهنژاد ۶٨ جلد، سیروس جهان ١٠۶ جلد، نورالله مرادی ٣٩ جلد کتاب+یکمجموعۀ صوتی شامل ٣٠ نوار کاست، منصوره ثابتزاده ۵٣ جلد، خسرو تهرانی چندین عنوان روزنامه، کمال قائمی ٣٨٨٢ جلد کتاب و مجله، رحمتالله خالقی ١۶٠ جلد، خسرو کلانتری ١٠ جلد کتاب نفیس، روانشاد سیدمصطفی مصطفوی ١۴٣٣ جلد کتاب و مجله، روانشاد سیداحمد ذوالمجد طباطبایی ۴هزار جلد، سیدمحمد ذوالمجد طباطبایی ۵٠٠ جلد، روانشادان وندا وثوق و اشرفالسادات میرخانی ۶٠٠ جلد، خدیجه کبریآشتی ٨۴٧ جلد، و روانشاد علی وکیل ١٣٠۵ جلد.