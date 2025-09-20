«لاماسو» آماده نمایش شد
مستند بلند «لاماسو» پس از ماهها تحقیق و تولید، آماده نمایش شد.
به گزارش ایلنا، مستند «لاماسو» روایتی متفاوت از زندگی پر فراز و نشیب امیر علیاکبری، قهرمان اسبق کشتی جهان و یکی از سرشناسترین مبارزان هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در جهان امروز است. «لاماسو» با نگاهی نزدیک و مستندگونه، مسیر پرچالش علیاکبری را از تشکهای کشتی تا قفس مبارزات حرفهای به تصویر میکشد؛ مسیری که سرشار از موفقیتها، شکستها، امیدها و تلاشهای بیوقفه است.
تصویربرداری «لاماسو» در چندین لوکیشن بینالمللی از جمله دوحه (قطر)، بانکوک (تایلند)، کیش و تهران انجام شده و تلاش شده است فضای واقعی و چندبعدی از زندگی ورزشی و شخصی این مبارز ایرانی به مخاطبان ارائه شود.
این اثر به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیهکنندگی محمدحسین انصاری ساخته شده و مهدی تراببیگی به عنوان نویسنده، مسعود حمزاویان به عنوان تدوینگر و سجاد شاهحاتمی به عنوان مجری طرح از دیگر عوامل این پروژه هستند.
مستند «لاماسو» بهزودی در فستیوالهای ملی و بینالمللی به نمایش درخواهد آمد و فرصت تماشای این روایت متفاوت از زندگی یکی از چهرههای جهانی ورزش را در اختیار علاقهمندان قرار خواهد داد.
لاماسو از جدیدترین محصولات پلتفرم نماوا است.