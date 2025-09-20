خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«لاماسو» آماده نمایش شد

«لاماسو» آماده نمایش شد
کد خبر : 1688663
لینک کوتاه کپی شد.

مستند بلند «لاماسو» پس از ماه‌ها تحقیق و تولید، آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا، مستند «لاماسو» روایتی متفاوت از زندگی پر فراز و نشیب امیر علی‌اکبری، قهرمان اسبق کشتی جهان و یکی از سرشناس‌ترین مبارزان هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در جهان امروز است. «لاماسو» با نگاهی نزدیک و مستندگونه، مسیر پرچالش علی‌اکبری را از تشک‌های کشتی تا قفس مبارزات حرفه‌ای به تصویر می‌کشد؛ مسیری که سرشار از موفقیت‌ها، شکست‌ها، امیدها و تلاش‌های بی‌وقفه است.

تصویربرداری «لاماسو» در چندین لوکیشن بین‌المللی از جمله دوحه (قطر)، بانکوک (تایلند)، کیش و تهران انجام شده و تلاش شده است فضای واقعی و چندبعدی از زندگی ورزشی و شخصی این مبارز ایرانی به مخاطبان ارائه شود.

این اثر به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیه‌کنندگی محمدحسین انصاری ساخته شده و مهدی تراب‌بیگی به عنوان نویسنده، مسعود حمزاویان به عنوان تدوینگر و سجاد شاه‌حاتمی به عنوان مجری طرح از دیگر عوامل این پروژه هستند.

مستند «لاماسو» به‌زودی در فستیوال‌های ملی و بین‌المللی به نمایش درخواهد آمد و فرصت تماشای این روایت متفاوت از زندگی یکی از چهره‌های جهانی ورزش را در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد داد.

لاماسو از جدیدترین محصولات پلتفرم نماوا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی