«لاماسو» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا، مستند «لاماسو» روایتی متفاوت از زندگی پر فراز و نشیب امیر علی‌اکبری، قهرمان اسبق کشتی جهان و یکی از سرشناس‌ترین مبارزان هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در جهان امروز است. «لاماسو» با نگاهی نزدیک و مستندگونه، مسیر پرچالش علی‌اکبری را از تشک‌های کشتی تا قفس مبارزات حرفه‌ای به تصویر می‌کشد؛ مسیری که سرشار از موفقیت‌ها، شکست‌ها، امیدها و تلاش‌های بی‌وقفه است.

تصویربرداری «لاماسو» در چندین لوکیشن بین‌المللی از جمله دوحه (قطر)، بانکوک (تایلند)، کیش و تهران انجام شده و تلاش شده است فضای واقعی و چندبعدی از زندگی ورزشی و شخصی این مبارز ایرانی به مخاطبان ارائه شود.

این اثر به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیه‌کنندگی محمدحسین انصاری ساخته شده و مهدی تراب‌بیگی به عنوان نویسنده، مسعود حمزاویان به عنوان تدوینگر و سجاد شاه‌حاتمی به عنوان مجری طرح از دیگر عوامل این پروژه هستند.

مستند «لاماسو» به‌زودی در فستیوال‌های ملی و بین‌المللی به نمایش درخواهد آمد و فرصت تماشای این روایت متفاوت از زندگی یکی از چهره‌های جهانی ورزش را در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد داد.

لاماسو از جدیدترین محصولات پلتفرم نماوا است.

