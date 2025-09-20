بازدید رایگان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در ایام هفته دفاع مقدس، امکان بازدید رایگان از تالارهای هشتگانه موزه، سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایشگاه در لباس سربازی برای عموم فراهم شده است. بازدیدکنندگان می‌توانند از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه همه‌روزه در ساعات ۹ صبح تا ۱۷ (آخرین پذیرش) از این بخش‌ها دیدن کنند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری تهران در اراضی عباس‌آباد قرار دارد و در کنار مجموعه‌هایی همچون باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران جایگاهی ویژه در عرصه فرهنگی کشور دارد.

این موزه با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع، از بزرگ‌ترین موزه‌های ایران است و بخش‌های متنوعی همچون تالارهای هشتگانه، باغ‌راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش، سالن‌های آمفی‌تئاتر و سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی را در بر می‌گیرد. بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال در طراحی و روایتگری بخش‌های مختلف، موجب شده است این مجموعه در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقشی اثرگذار ایفا کند.

