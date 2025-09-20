برپایی نمایشگاههای هنری ایران در ایروان
نمایشگاه گروهی «رنگ و روایت» با حضور آثار ۸۶ هنرمند، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در مسجد کبود ایروان افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «رنگ و روایت» با حضور آثار ۸۶ هنرمند، به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و با مشارکت کانون فرهنگی هنری دایا و مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در مسجد کبود ایروان افتتاح شد.
این مراسم با پخش سرود ملی ارمنستان و ایران آغاز گردید و با سخنرانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. در پایان، حاضران از آثار هنرمندان بازدید کردند. نمایشگاه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن، کارگاههای رایگان عروسکسازی طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ شهریور برای علاقهمندان برگزار میشود.
این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صلح و روز استقلال ارمنستان برپا شد و در آن، عروسکها بهعنوان «راویان صلح» در کنار سایر آثار هنری، پیامهایی از صلح درونی، صلح با محیط زیست و بازتاب جنگ را روایت کردند.
یک روز پیش از آن، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵)، نمایشگاه دیگری با عنوان «دوستی از طریق هنر» در محل انجمن هنرمندان ارمنستان افتتاح شد. این دو رویداد هنری، دومین مجموعه نمایشگاههای مشترک ایران و ارمنستان در سال جاری به شمار میروند که با حضور هنرمندان و علاقمندان در ایروان برگزار شدند.
سخنرانی رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان
در مراسم افتتاحیه، آقای محمد اسدی موحد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، طی سخنانی با قدردانی از دولت و ملت ارمنستان به دلیل حمایتهای مستمر از فعالیتهای فرهنگی و هنری مشترک، بر اهمیت اشتراکات تاریخی و تمدنی دو کشور تأکید کرد.
وی افزود: «پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران و ارمنستان زمینهای غنی برای توسعه روابط در حوزههای مختلف، بهویژه فرهنگ و هنر فراهم آورده است و برگزاری چنین برنامههایی پلی برای تحکیم دوستی میان دو ملت به شمار میآید.»
اسدی موحد همچنین با اشاره به روز جهانی صلح خاطرنشان کرد: «هنر و فرهنگ مرز نمیشناسند و میتوانند ملتها را به یکدیگر نزدیک کنند و پیام صلح و دوستی را به جهانیان منتقل سازند.»
وی در ادامه، ضمن محکوم کردن سکوت قدرتهای جهانی در برابر ظلم و جنایات علیه مردم فلسطین، بهویژه در غزه، اظهار داشت: «ملتهایی که ریشه در فرهنگ و تمدن دارند، همواره صلحطلب و خواهان آرامش برای بشریت هستند؛ کسانی که دست به خشونت و کشتار میزنند، بیگانه با فرهنگ و تمدناند.»
برگزاری این دو رویداد فرهنگی در ایروان، نشاندهنده جایگاه برجسته هنر در تقویت روابط فرهنگی و مردمی میان ایران و ارمنستان است. حضور پررنگ هنرمندان بار دیگر ثابت کرد که زبان هنر، بهترین پل برای دوستی ملتها و ترویج صلح جهانی است.