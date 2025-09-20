خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نکوداشت مهدی مسعودشاهی در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

نکوداشت مهدی مسعودشاهی در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
کد خبر : 1688604
لینک کوتاه کپی شد.

نکوداشت زنده‌یاد مهدی مسعودشاهی، مدیر خوشنام و اثرگذار سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان، در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مهدی مسعودشاهی از مدیران خوشنام سینمای ایران که منشا تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است، سال‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری و به ویژه سینمای کودک و نوجوان مدیریت بخش‌های مختلفی را بر عهده داشت.

او در سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی فعالیت داشت و دبیری بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، دو دوره دبیری جشنواره فیلم فجر و نیز داوری این رویداد مهم را در کارنامه خود ثبت کرده بود.

راه‌اندازی برخی از نهادهای مهم فرهنگی و هنری کشور با حضور و تلاش او و همکارانش اتفاق افتاده است که از آن جمله می‌توان به بنیاد رودکی، موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به صدا و سیما، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، بنیاد سینمایی فارابی و… اشاره کرد.

مهدی مسعودشاهی اسفندماه سال گذشته چشم از جهان فروبست.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین‌الملل و بخش ویژه، از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه امسال به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی