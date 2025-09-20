نکوداشت مهدی مسعودشاهی در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی، مدیر خوشنام و اثرگذار سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان، در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، مهدی مسعودشاهی از مدیران خوشنام سینمای ایران که منشا تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است، سالها در عرصههای فرهنگی و هنری و به ویژه سینمای کودک و نوجوان مدیریت بخشهای مختلفی را بر عهده داشت.
او در سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی فعالیت داشت و دبیری بیستوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، دو دوره دبیری جشنواره فیلم فجر و نیز داوری این رویداد مهم را در کارنامه خود ثبت کرده بود.
راهاندازی برخی از نهادهای مهم فرهنگی و هنری کشور با حضور و تلاش او و همکارانش اتفاق افتاده است که از آن جمله میتوان به بنیاد رودکی، موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به صدا و سیما، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، بنیاد سینمایی فارابی و… اشاره کرد.
مهدی مسعودشاهی اسفندماه سال گذشته چشم از جهان فروبست.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بینالملل و بخش ویژه، از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه امسال به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.