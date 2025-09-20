مستند «گردان تخریب» از شبکه یک سیما پخش میشود
مستند «گردان تخریب» امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «گردان تخریب» روایت زندگی نظامی جعفر جهروتی فرمانده گردان تخریب تیپ حضرت رسول است.
این مستند از شکلگیری گردان در اوایل جنگ و شیوه انتخاب نیروها آغاز میشود و به فعالیتهای ویژه آن در عملیاتهای مختلف میپردازد.
پس از شهادت شهید همت، جهروتی از سال ۱۳۶۳ با تشکیل گردان شهادت و اجرای عملیات پارتیزانی در خاک عراق، نقش مهمی در اخلال در شهرها و مسیرهای ترانزیت دشمن ایفا کرد.
«گردان تخریب» امشب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
این مستند به تهیهکنندگی مصطفی شوقی و کارگردانی سامان مختاری، محصول سازمان اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.