خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مستند «گردان تخریب» از شبکه یک سیما پخش می‌شود

مستند «گردان تخریب» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
کد خبر : 1688600
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «گردان تخریب» امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «گردان تخریب» روایت زندگی نظامی جعفر جهروتی فرمانده گردان تخریب تیپ حضرت رسول است.

این مستند از شکل‌گیری گردان در اوایل جنگ و شیوه انتخاب نیروها آغاز می‌شود و به فعالیت‌های ویژه آن در عملیات‌های مختلف می‌پردازد.

پس از شهادت شهید همت، جهروتی از سال ۱۳۶۳ با تشکیل گردان شهادت و اجرای عملیات پارتیزانی در خاک عراق، نقش مهمی در اخلال در شهرها و مسیرهای ترانزیت دشمن ایفا کرد.

«گردان تخریب» امشب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مستند به تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی و کارگردانی سامان مختاری، محصول سازمان اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی