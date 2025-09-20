«روال عادی» به تئاتر شهر میآید
عباس غفاری پس از ۶ سال با «روال عادی» به تئاتر شهر میآید
به گزارش ایلنا، عباس غفاری نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کریر با ترجمه اصغر نوری را در تئاتر شهر، به روی صحنه میبرد.
نمایش «روال عادی» دربارهی انسان امروز است، انسانی که درون یک حکومت ایدئولوژیک نظام بند، حل شده اما از جایی به بعد این فرد است که برای خود ساختاری فراتر از حکومت را برای خود میسازد.
این شاهکار ژان کلود کریر، انسان چند لایهی مدرن امروز را در برابر چشمان حیرت زدهی مخاطب به نمایش میگذارد.
«روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری به زودی در سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا خواهد شد.
اسامی بازیگران و دیگر عوامل اجرایی متعاقباً اعلام خواهد شد.