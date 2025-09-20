به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، «شاهد احمدلو» بازیگر، نویسنده، مدرس و کارگردان سینما و تلویزیون وسازنده بیش از ۳۰ اثر سینمایی، تلویزیونی، سریال و کوتاه به همراه «جمشید بهمنی» کارگردان بازیگردان فیلمنامه‌نویس و سازنده بیش از ۲۰ اثر بلند سینمایی، کوتاه، مستند و مجموعه تلویزیونی و «مصطفی محمودی» منتقد و پژوهشگر سینما استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی به عنوان اعضای گروه انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره از سوی ساسان قجر دبیر این رویداد فرهنگی هنری معرفی شدند.

بنا به اعلام دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، تا پایان مدت فراخوان جشنواره ۱۷۲ اثر در بخش‌های گوناگون شامل ۱۳۹ فیلم کوتاه داستانی، ۳ فیلم نیمه بلند داستانی، ۱۵ تله فیلم و ۱۵ پویانمایی کوتاه توسط صاحبان آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و گروه انتخاب از بین آثار رسیده فیلم‌های بخش رقابتی را انتخاب و معرفی خواهد کرد.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار می‌شود.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.

انتهای پیام/