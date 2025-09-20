وزیر میراث فرهنگی: روابط استراتژیک ایران و عراق در حوزه گردشگری حفظ می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران، سیدرضا صالحی امیری با اشاره به برگزاری این رویداد در نیمه مهرماه سالجاری و حضور خود در عراق اعلام کرد: تعمیق روابط میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ما اولویت دارد و در جریان این رویداد و دیدار با همتای و فعال‌تور شدن این روابط تأکید خواهد شد.

تاکید بر گردشگری خانوادگی باخودرو و گشودن مسیرهای جدید گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به تحولات بین‌المللی از جمله احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «عراق به دلیل روابط عمیق فرهنگی، زیارتی، اقتصادی و سیاسی با کشورمان کمتر تحت تأثیر بحران‌های منطقه ای با ایران قرار دارد و این امر اهمیت تقویت همکاری‌ها را بیشتر می‌کند.

صالحی امیری درباره اهمیت رودشو گردشگری ایران و عراق که ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در شهرهای بصره، بغداد و کربلا برگزار می‌شود، افزود: حجم زیادی از گردشگران عراقی هم‌اکنون در ایران برای سفر زیارتی و سیاحتی حضور دارند و ایرانیان نیز به طور مداوم به عراق سفر می‌کنند که این تعامل دوسویه ظرفیت زیادی برای توسعه دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: در چارچوب رویکرد جدید، علاوه بر سفرهای هوایی، مسیرهای زمینی برای گردشگران خانوادگی، زیارتی، سیاحتی و سلامت فعال‌تر خواهد شد. البته مرزهایی مانند شلمچه در حال حاضر فعال‌ هستند.

صالحی امیری افزود: در دیدار نیمه مهرماه با وزیر گردشگری عراق در بغداد بر افزایش تردد گردشگران با خودروی شخصی به دو کشور ایران و عراق و پذیرش گردشگران سلامت عراقی در مراکز درمانی استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تأکید خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رودشو عراق را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های ایران به بازار بزرگ عراق اعلام کرد و گفت: سیاست وزارت میراث فرهنگی این است که فرصت‌های گردشگری به صورت عادلانه در سراسر کشور توزیع شود نه اینکه تمرکز فقط در چند استان خاص محدود کرد.

عراق مهمترین مبدا ورود گردشگران به ایران

سالانه حدود ۳.۵ میلیون گردشگر عراقی برای زیارت و سلامت به ایران سفر می‌کنند و همین تعداد ایرانی نیز عمدتا با هدف زیارت به عراق می‌روند.

براساس آنچه پیشتر رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرده بود، افزایش آمار گردشگران ورودی و خروجی به دو کشور ایران و عراق در دستور کار قرار دارد.

عراق مهمترین مبدأ گردشگران ورودی به ایران است و در سال‌های اخیر بیش از نیمی از جمعیت گردشگران خارجی وارد شده به ایران را عراقی‌ها تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر، تعداد ایرانی‌هایی که به عراق و به ویژه به مقاصد زیارتی آن کشور سفر می‌کنند نیز قابل توجه است.

هم اکنون وزیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و عراق امیدوارند با تداوم سیاست‌هایی نظیر برپایی رودشو گردشگری و ایجاد مسیرهای زمینی و تسهیل تردد با خودرو شخصی برای اتباع دو کشور و همچنین گشودن مسیرهای جدید گردشگری، سطح تبادل گردشگران را افزایش دهند.

