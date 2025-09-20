خبرگزاری کار ایران
رژه خاطره‌ها به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی:

تور و گردهمایی خودروهای تاریخی و کلاسیک در مسیرهای گردشگری کاشان برگزار شد

تور و گردهمایی خودروهای تاریخی و کلاسیک با حضور ده‌ها خودرو ارزشمند و موتورسیکلت‌های ماجراجویی به همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با میزبانی شهرستان کاشان برگزار و با استقبال گسترده مردم و گردشگران مواجه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد فرهنگی و گردشگری در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به ابتکار حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استان اصفهان و انجمن وسیله‌های نقلیه تاریخی ایران و با میزبانی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان برگزار شد.

این رویداد در راستای مأموریت‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان یکی از اعضای فعال فدراسیون بین‌المللی خودروهای تاریخی FIVA برای شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی و کلاسیک به عنوان بخشی از میراث صنعتی و فرهنگی معاصر کشور و همچنین فرهنگ‌سازی درباره استفاده ایمن و صحیح از این وسایل برنامه‌ریزی شد.

آغاز برنامه از صبح پنجشنبه در شهرستان شاهین‌شهر بود و کاروان خودروهای کلاسیک پس از حرکت به مقصد کاشان، عصر همان روز پیمایش خود را از مقابل مجتمع گردشگری کاشان‌مال آغاز کردند و پس از عبور از مسیرهای گردشگری و تاریخی از جمله باغ تاریخی فین و محوطه باستانی سیلک در مسیر منتهی به این محوطه گردهم آمدند.

این گردهمایی که جلوه‌ای از پیوند تاریخ، فرهنگ و صنعت را به نمایش گذاشت، مورد استقبال مردم و گردشگران و علاقه‌مندان به فعالیت‌های اتومبیلرانی قرار گرفت. 

در این گردهمایی، بیش از ۴۰ دستگاه خودروی تاریخی و کلاسیک و افزون بر ۵۰ دستگاه موتورسیکلت ماجراجویی و گردشگری حضور داشتند و برنامه‌ تا ساعت ۱۰ شب ادامه یافت. روز جمعه نیز مراسم اختتامیه این رویداد با شور و نشاط برگزار شد.

این همایش بار دیگر نقش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌عنوان مرجع ملی در پاسداشت میراث خودرویی کشور را یادآور شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
