فیلم کوتاه «حلزون»‌ آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «حلزون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید حسنی و به نویسندگی مهشاد عرب پس از پایان فیلمبرداری و مراحل پس‌تولید برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش شد.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه اجتماعی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان شهدای سلامت شهرستان ملارد، در شهرهای تهران، شهریار و استان مازندران و در لوکیشن‌های متعددی مثل ادارات مختلف، سالن همایش شهرستان ملارد و ساحل سلمانشهر انجام شده است.

فریبا ترکاشوند، حبیب سیف الهی، الهام کلاتگی، امیرعباس اسمری، سارینا حسین خواه، ریحانه رضایی، حسن حسینیا بازیگران این فیلم کوتاه هستند و حسن محمدی به عنوان مدیر پروژه و مشاور و سرپرست گروه کارگردانی و بازیگردان در پروژه فیلم کوتاه حلزون حضور داشته است.

«حلزون» روایتگر قصه مادری است که سعی دارد به هر قیمتی فرزند ناشنوایش درمان شود.

حمید حسنی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی فرهنگی است که پیش‌تر مدیر تولید چند اثر سینمایی مثل «خار و خاک» بوده و تهیه‌کنندگی و کارگردانی چندین نمایش تئاتر مثل «فرکانس تابوت» و ساخت فیلم‌های کوتاه «تاریکی تا نور»، «سلبریتی تنها»، «سرزمین غیرت» و «ریشه در خاک» را در کارنامه هنری خود دارد.

