خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم کوتاه «حلزون»‌ آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «حلزون»‌ آماده نمایش شد
کد خبر : 1688468
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «حلزون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید حسنی آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «حلزون» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید حسنی و به نویسندگی مهشاد عرب پس از پایان فیلمبرداری و مراحل پس‌تولید برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش شد.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه اجتماعی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان شهدای سلامت شهرستان ملارد، در شهرهای تهران، شهریار و استان مازندران و در لوکیشن‌های متعددی مثل ادارات مختلف، سالن همایش شهرستان ملارد و ساحل سلمانشهر انجام شده است.

فریبا ترکاشوند، حبیب سیف الهی، الهام کلاتگی، امیرعباس اسمری، سارینا حسین خواه، ریحانه رضایی، حسن حسینیا بازیگران این فیلم کوتاه هستند و حسن محمدی به عنوان مدیر پروژه و مشاور و سرپرست گروه کارگردانی و بازیگردان در پروژه فیلم کوتاه حلزون حضور داشته است.

«حلزون» روایتگر قصه مادری است که سعی دارد به هر قیمتی فرزند ناشنوایش درمان شود.

حمید حسنی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی فرهنگی است که پیش‌تر مدیر تولید چند اثر سینمایی مثل «خار و خاک» بوده و تهیه‌کنندگی و کارگردانی چندین نمایش تئاتر مثل «فرکانس تابوت» و ساخت فیلم‌های کوتاه «تاریکی تا نور»، «سلبریتی تنها»، «سرزمین غیرت» و «ریشه در خاک» را در کارنامه هنری خود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی