آخرین کنسرت علیرضا قربانی در تهران/ «ایرانم» به ترکیه میرود
کنسرت علیرضا قربانی تحت عنوان «ایرانم» شب گذشته جمعه بیست و هشتم شهریورماه در فضای باز استادیوم آزادی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آخرین کنسرت علیرضا قربانی تحت عنوان «ایرانم» شب گذشته جمعه بیست و هشتم شهریورماه، در فضای باز استادیوم آزادی برگزار شد.
گفتنی است این کنسرت که چند بار تمدید شده، قرار است در کشور ترکیه و سپس یزد برگزار شود. تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی به مدت ۱۳ شب در خرداد و ۱۷ شب در شهریور ۱۴۰۴ در فضای باز مجموعه آزادی شهر تهران برگزار شده است.
علیرضا قربانی در کنسرت شب گذشته در ابتدا و پیش از ساعت مقرر که راس ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشد به اجرای قطعهای برای مخاطبان پرداخت.
با توجه به تعداد مخاطبان بالغ بر هفتهزار نفر در هر اجرا، اما نظم کنسرت تا به آخر حفظ شد.
فضای کنسرت با ایجاد یک صحنه بزرگ و ویدئو مپینگهایی که وحید امینی کارگردانی آن را به عهده داشته؛ اتفاقی جدید در اجراهای علیرضا قربانی را رقم زده است. وجود سیستم صدا و جانمایی باندها در گرداگرد جایگاه مخاطبان، مشکل مرسوم صدا در فضاهای باز را کامل رفع کرده بود.
«نیست شو» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری اولین قطعهای بود که اجرا شد.
قربانی پس از حضور اعضای ارکستر روی صحنه «بوی گیسو» با شعری از واقف لاهوری و آهنگسازی حسام ناصری را اجرا کرد.
«هم گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «۱۱ ماه و ۲۹ روز و چند هزار ساعت» با شعری از احسان افشاری و آهنگسازی محمد زرنوش، آثار دیگری بودند که توسط علیرضا قربانی اجرا شد.
او در ادامه «خیال خوش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «شیدا» با شعری از غلامرضا طریقی را اجرا کرد.
علیرضا قربانی در ادامه به اجرای ابیاتی از هوشنگ ابتهاج در قالب بداهه پرداخت.
او در اینباره گفت: قطعهای که الان اجرا میکنیم، قطعهای است که روی ابیاتی از اشعار هوشنگ ابتهاج کار شده است و نکته مهم آن بداههخوانی و بداههنوازی بر اساس حس و حالیست که بین ما و شما شکل میگیرد و رد و بدل میشود و ماحصل معاشرتی است که ما و شما داریم. این قطعه را به اتفاق دوستان سولیستمان، سامان صمیمی، دارا دارایی، هومن مهدویان، حسام ناصری، شایان ریاحی و زکریا یوسفی اجرا میکنیم و سعی میکنیم آن را کاملا بر اساس حسی که از شما میگیریم و تمرکزی که برایمان ایجاد میشود، اجرا کنیم؛ «هنوز عشق تو».
در ادامه او صحنه را ترک کرد تا نوازندگان به صورت انفرادی و گروهی به اجرای قطعهای بیکلام در مایه شوشتری بپردازند.
«مست عشق» با شعری از مولانا ، «مرا ببخش» با شعری از حسین غیاثی «بی گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، آثار دیگری بودند که توسط قربانی و اعضای ارکسترش اجرا شدند.
قربانی در بخش دیگری از برنامه به مخاطبان گفت: امشب، شب پایانی کنسرت است و پشت صحنه در اینباره صحبت کردیم و غصهدار شدیم. آخرین شبی است که میزبان شما هستیم.
او افزود: برای ما شبهای بسیار بسیار به یاد ماندنی رقم خورد که حتما جزو برگهای خوب و ماندگار زندگی من و دوستان روی صحنه خواهد بود. البته که دلیل این افتخار حضور شماست. شما عزیران سرمایههای معنوی محسوب میشوید.
و پیش از اجرای یکی دیگر از ساختههای حسام ناصری گفت: امشب شب سی و یکم کنسرت ماست. تیم بزرگ اجرایی ما که تعدادشان بسیار قابل توجه است، ماههای بسیار طولانی را صرف ایدهپردازی، اجرا و آمادهسازی کردند و همه جزئیات را انجام دادند برای اینکه بتوانیم یک سازه و شرایطی را مهیا کنیم، آنچنان که دوستانی که تشریف میآورند احساس شأن و شأنیت داشته باشند و احساس احترام کنند. این گروه واقعا تلاش صددرصدیشان را انجام دادند و خوشحالم که با همه سختیها و دشواریهایی که میدانید چقدر این مسیر دشوار و سخت است، ولی به هر حال به نتیجه رسید. ممنونیم از همه عزیزان، همه بزرگواران و مخاطبان گرامی و دستبوس همه آنها هستم که طی این ۳۱ شب ما را حمایت کردند و پا روی چشمهای ما گذاشتند و ما را مسئول کردند. احساس مسئولیت میکنیم و احساس اینکه این بار امانت را باید به خوبی مراقبت کنیم.
«در زلف تو آویزم» با شعری از امیرخسرو دهلوی، قطعه دیگری بود که توسط قربانی و ارکسترش اجرا شد. او پیش از اجرای این اثر گفت: با وجود اینکه قرنها از سروده شدن این شعر میگذرد اما همچنان تازه است. زمانی که این اثر را زمزمه میکنم حس و حال خوبی به من دست میدهد.
«پل» با شعری از احمد امیرخلیلی، و «پرواز قوها» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری آثار دیگری بودند که اجرا شدند. لازم به توضیح است که این اثر به تیراژ سریال «تاسیان» اختصاص دارد.
قربانی در دقایق پایانی کنسرت درباره این رویداد توضیحاتی داد.
او گفت: بخشی از برنامههای ما قبل از این جنگ ۱۲ روزه انجام شد. بعد از آن هم ماههای محرم و صفر را داشتیم و ادامه اجراها به بعد از محرم و صفر موکول شد تا امشب که شب آخریست که در خدمت شما هستیم. شرمنده آن دوستانی هستیم که گلهمندند و شاید توقع داشتند که شبهای بیشتری را اجرا کنیم.
او افزود: واقعیت این است که سعی کردیم از تمام زمانی که داشتیم، استفاده کنیم و بلافاصله بعد از ایام صفر کنسرتهایمان را شروع کردیم ولی حجم استقبال همانطور که ملاحظه فرمودید، زیاد بود. البته به دلایلی ترجیح دادیم که از شنبه تا سهشنبه این هفته کنسرت را برگزار نکنیم و تنها تاریخهایی که برایمان باقی ماند، این سه شب پایانی هفته بود و بعد از آن هم فردا، راهی اولین اجرای بینالمللی کنسرت «ایرانم» هستیم که در استانبول برگزار میشود. بعد از آن در یزد میزبان شما هستیم و سپس ادامه تورهای این کنسرت را در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.
علیرضا قربانی در بخشی از برنامه از اعضای ارکسترش تشکر کرد و گفت: طراوت و زیبایی دوستان عزیزم روی صحنه و این خانواده بزرگ برای من غنیمتی است. سالهای سال است با این بچهها اجرا میکنم و مثل خانواده من هستند. تک تک آنها، هم به جهت اخلاق و هم به جهت هنری، درجه یک و لایق تشویق هستند.
در پایان قطعه «روزگار غریب» با شعری از احمد شاملو و حمید خلف بیگی و آهنگسازی حسام ناصری اجرا شد که تعداد کثیر مخاطبان با آن همخوانی کردند.
در پایان محسن خباز تهیهکننده مجموعه کنسرتهای علیرضا قربانی با حضور روی صحنه ضمن قدردانی از اعضای گروه ارکستر و مخاطبان بیان کرد: در شب پایانی اجراهای افتتاحیه کنسرت «ایرانم» هستیم که از تهران آغاز شد. از اجرای آزادی خیلی دلشادم به موجب اینکه با این استقبال پرشکوه مردم عزیزمان روبهرو شدیم، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ. واقعا از همه شما سپاسگزارم و قدردانتان هستیم.
وی ادامه داد: از استاد قربانی عزیزم خیلی سپاسگزارم که به این تیم، گروه طراحی، ساخت و اجرا و تیم تهیه و تولید و کارگردانی اعتماد کردند تا ما بتوانیم برنامهای در این قواره اجرا کنیم. البته همراهی شما کمک کرد که اساساً سطح برگزاری اجراهای موسیقی در ایران ارتقا پیدا کند.
خباز ضمن تشکر و قدردانی از اعضای ارکستر و عوامل اجرای برنامه، گفت: جرای این تورکنسرت یک حرکت کاملا جمعی و تیمی بود. حتما شایسته است که تشکر و قدردانی کنم از تمام مجموعههایی که کمک کردند تا این فضا فراهم شود؛ مجموعه وزارت ورزش و وزارت فرهنگ و دوستانی که در مجموعههای دستگاههای نظارتی کمک کردند تا این رویداد با این کیفیت برگزار شود.
خباز ادامه داد: انشاءالله به زودی در شهرهای دیگر ایران «ایرانم» را روی صحنه میبریم و همینطور در اجراهایی که خارج از کشور داریم.