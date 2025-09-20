فیلم کوتاه «مثل یک راز» در جشنواره فیلم پورتوبلو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه مثل یک راز به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و تهیه‌کنندگی حسن محمدی؛ با بازی النازشاکردوست؛ نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه درام از سی و امین دوره جشنواره «Portobello Film Festival ۲۰۲۵» شد.

الناز شاکردوست، سپیده دستینه و ترنم آهنگر، بازیگران «مثل یک راز» هستند. این فیلم، نخستین تجربه بازی النازشاکردوست در یک فیلم کوتاه است و پخش این اثر برعهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، تهیه کننده: حسن محمدی، مدیرفیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیرنوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسن وند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مجری طرح: مهرداد حسنی، مدیرتولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوه‌های ویژه: حسن ایزدی، عکاس: فتاح ذی نوری.

این جشنواره، یک رویداد سینمایی معتبر در لندن است که به فیلم‌های مستقل اختصاص دارد. جشنواره بین‌المللی فیلم پورتوبلو، در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد و بزرگترین جشنواره فیلم مستقل بریتانیا به شمار می‌رود. سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی هنر و فیلم پورتوبلو ۶ تا ۳۰ شهریور، برابر با ۲۸ آگوست تا ۲۱ سپتامبر در لندن برگزار می‌شود.

