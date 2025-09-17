به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ و پخش تمام بازی‌ها در آپارات اسپرت، دیدار مهم این هفته بین نیوکاسل و بارسلونا در ورزشگاه سنت جیمز پارک انگلیس، پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران با گزارش عادل فردوسی‌پور از آپارات پخش خواهد شد.

هر دو تیم انگلیسی و اسپانیای با برخی تغییرات پا به این مسابقه خواهند گذاشت. در حالی که بارسلونا چند بازیکن مصدوم از جمله لامین یامال دارد، نیوکاسل نیز با مشکلاتی در برخی خطوط روبه‌رو است. این دیدار از آن جهت اهمیت دارد که بارسلونا با تجربه حضور در مراحل پایانی لیگ قهرمانان وارد مسابقه می‌شود، در حالی که نیوکاسل قصد دارد با کسب نتیجه مناسب در بازی نخست شرایط خوبی برای ادامه رقابت‌ها ایجاد کند.

