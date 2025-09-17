دیوارنگاره جدید میدان انقلاب رونمایی شد
دیوارنگاره میدان انقلاب با شعار «قهرمانی با قدرت و معنویت» رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان با درخشش غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ و کسب عنوان قهرمانی جهان، تازهترین دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با نقشی از ملیپوشان قهرمان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان رونمایی شد. این طرح با شعار محوری «قهرمانی با قدرت و معنویت» اکران و در استودیو رواق تولید شده است. طراحی این دیوارنگاره با حمید ژولانژاد بوده و مدیریت هنری آن را علی بایبوردی بر عهده داشته است.