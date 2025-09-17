خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیوارنگاره جدید میدان انقلاب رونمایی شد

دیوارنگاره جدید میدان انقلاب رونمایی شد
کد خبر : 1687546
لینک کوتاه کپی شد.

دیوارنگاره میدان انقلاب با شعار «قهرمانی با قدرت و معنویت» رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با درخشش غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ و کسب عنوان قهرمانی جهان، تازه‌ترین دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویری چشم‌نواز از ملی‌پوشان قهرمان کشورمان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان با درخشش غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ و کسب عنوان قهرمانی جهان، تازه‌ترین دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با نقشی از ملی‌پوشان قهرمان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان رونمایی شد. این طرح با شعار محوری «قهرمانی با قدرت و معنویت» اکران و در استودیو رواق تولید شده است. طراحی این دیوارنگاره با حمید ژولانژاد بوده و مدیریت هنری آن را علی بایبوردی بر عهده داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی