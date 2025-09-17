دیوارنگاره جدید میدان انقلاب رونمایی شد

به گزارش ایلنا، همزمان با درخشش غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ و کسب عنوان قهرمانی جهان، تازه‌ترین دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با تصاویری چشم‌نواز از ملی‌پوشان قهرمان کشورمان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان با درخشش غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب ۲۰۲۵ و کسب عنوان قهرمانی جهان، تازه‌ترین دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با نقشی از ملی‌پوشان قهرمان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان رونمایی شد. این طرح با شعار محوری «قهرمانی با قدرت و معنویت» اکران و در استودیو رواق تولید شده است. طراحی این دیوارنگاره با حمید ژولانژاد بوده و مدیریت هنری آن را علی بایبوردی بر عهده داشته است.

