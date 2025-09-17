رویداد «اول شخص»: نگاهی به جهان ادبی موراکامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رویداد، اولین رویداد ادبی و فرهنگی «اول شخص» با همکاری نشر چشمه، فیدیبو و کتاب‌فروشی فرهنگان پاسداران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این رویداد به بررسی مجموعه داستان کوتاه «اول شخص مفرد» اثر هاروکی موراکامی، نویسنده‌ی نامدار ژاپنی، اختصاص دارد که توسط نشر چشمه منتشر شده و نسخه الکترونیک آن هم در فیدیبو در دسترس است.

کتاب «اول شخص مفرد» شامل هشت داستان کوتاه است که با سبک سورئال و رویاگونه‌ی موراکامی، خوانندگان را به سفری در دنیای حافظه، موسیقی و عشق‌های گمشده دعوت می‌کند. هر داستان، با روایت اول شخص، سرشار از احساس و رمز و راز است و تجربه‌ای منحصربه‌فرد را برای مخاطبان به ارمغان می‌آورد.

این رویداد شامل برنامه‌های متنوعی است. در بخش پنل گفت‌وگو، محمدحسین واقف، مترجم کتاب، و صوفیا نصراللهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، به بررسی کتاب و سبک اول شخص نویسی در ادبیات داستانی خواهند پرداخت؛ همچنین، رامتین شهبازی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سینما، درباره سبک روایت اول شخص در سینما و تئاتر صحبت می‌کند.

در ادامه، حدیث تهرانی، بازیگر، داستان کوتاه «خامه» از این مجموعه را اجرا خواهد کرد.

این برنامه در روز پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در کتاب‌فروشی فرهنگان پاسداران، واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان ناطق نوری، روبه‌روی دشتستان پنجم، طبقه فوقانی فروشگاه سپه برگزار خواهد شد.

این رویداد به میزبانی محمد کفیلی، خبرنگار، برگزار می‌شود و فضایی برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان علاقه‌مندان به ادبیات، سینما و تئاتر فراهم خواهد کرد. ورود به این رویداد برای عموم آزاد است.

