«یوز» از ۲ مهر به سینماها میآید
انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی رضا ارژنگی از ۲ مهر میزبان مخاطبان خود در سینماها میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه از دوم مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سینماهای سراسر کشور روی پرده میرود.
انیمیشن سینمایی «یوز» که با تکنیک سه بعدی ساخته شده است، روایتی فانتزی و پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.
انیمیشن «یوز» چهارمین اثر سینمایی مرکز انیمیشن سوره در چهار سال اخیر پس از نمایش عمومی انیمیشنهای «لوپتو»، «مسافری از گانورا» و «رویاشهر» در سینماهای سراسر کشور است.
پخش انیمیشن سینمایی «یوز» برعهده موسسه بهمن سبز است.