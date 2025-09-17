به همت «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران»؛
شاعران و نویسندگان روز ملی شعر و ادب فارسی را گرامی داشتند
در آستانه روز ملی شعر و ادب فارسی همنشینی شاعرانه جمعی از شاعران و چهرههای ادبی توسط «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران»؛ هماندیشی شاعرانه این رویداد با حضور حجتالاسلام و المسلمین علی دیانی مدیرعامل بنیاد راهبری خیریه آلا، مهدی توسلی مدیر مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار و دبیر اجرایی جشنواره، هادی خورشاهیان دبیر علمی این رویداد ادبی و جمعی از شاعران، چهرههای ادبی و پژوهشگران برجسته فرهنگ و ادب شامگاه سهشنبه ۲۵ شهریور در بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این برنامه که با گردانندگی هادی خورشاهیان همراه بود، مهدی توسلی ضمن خوشامدگویی به مهمانان بیان کرد: بنیاد خیریه راهبری آلا با شعار امور خیریه اولویتدار و بر زمین مانده تاکنون اقدامات مختلفی را در حوزههای سلامت، راهبری دانش بنیان و... به ثمر رسانده و معتقد است باید به سراغ اموری رفت که شاید جامعه خیرین کمتر به دنبال هستند.
او افزود: نیکوکاری مسئولیت اجتماعی هر ایرانی است و ما به دنبال این هستیم که از مردم به عنوان سفیران نیکوکاری به واسطه برگزاری رویدادهایی نظیر جشنواره ادبی خیرِ ایران دعوت کنیم با تبعیت از هنرمندان به نیکوکاری توجه جدی کنند.
در ادامه هادی خورشاهیان از شاعران و ادیبان حاضر دعوت به خوانش شعری مرتبط با موضوع نیکوکاری کرد.
مریم اسلامی اولین شاعری بود که در این همنشینی به خواندن شعر پرداخت. او شعری از مریم هاشمپور را انتخاب کرد.
غلامرضا طریقی به عنوان دومین نفر، شعری با این مطلع خواند: "پرنده گفت جهان در نگاه من زیباست...".
لیلا کردبچه داور بخش ترانه نیز به شعرخوانی در این نشست پرداخت. در ادامه سعید بیابانکی پیش از نوبت شعرخوانی خود بیان کرد: معتقدم اگر خیریهها نباشند، بسیاری از امور روی زمین میماند و انجام نمیشود. بابت کار ارزشمندی که جشنواره خیر ایران رقم زده است، تشکر میکنم. من به واسطه حضور در روزنامه دنیای اقتصاد سعی کردهام در این دو سه سال اخیر خیلی از صاحبان مشاغل و صنایع را به امور خیریه متصل کنم. او در ادامه غزلی با مضمون خیر و نیکوکاری خواند.
اکبر کتابدار پژوهشگر و ادیب نیز شعری با موضوع نیکوکاری از شهریار که ۲۷ شهریور به نام او روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است، خوانش کرد.
ابراهیم اسماعیل اراضی شاعر بعدی این مراسم بود که به شعرخوانی پرداخت. او همچنین گفت: بنیاد آلا را از قبل میشناختم و نور آن همیشه در دلم میدرخشید؛ به واسطه اینکه یکی از نزدیکانم درگیر بیماری سرطان بود، میدیدیم این بنیاد در اصفهان چه خدماتی را به این گروه از بیماران ارائه میکند.
فریبا یوسفی نیز با عرض ارادت به رسول اکرم(ص) شعری را تقدیم حاضران کرد.
حسین دهلوی در ادامه شعری عاشقانه خواند. در ادامه اسماعیل امینی با اشاره به یک حدیث گفت: "خیر هر چیزی است که انسان به آن نیاز دارد." غالبا به اشتباه تصور میشود خیر، منتی است که توانگران بر کمتوانان دارد و لزوما خیر، امری مادی نیست. در تلقی گذشتگان خیر را رزق حساب میکردند؛ کاری که کسی میتواند برای دیگری انجام دهد، رزق میدانستند. امروز ما به شدت به زیبایی نیکوکاری نیازمندیم. زیرا بدبینی را از میان میبرد و خوشبینی و اعتماد سرمایه بزرگ اجتماعی ماست.
آرش شفاعی پژوهشگر و ادیب نیز شعری عاشقانه خواند.
امید صباغنو نیز گفت: اگر خیریهها فعالیت نکنند، برخی از بیماران برای داروهای حیاتی و ضروری خود را نمیتوانند تامین کنند.
حمیدرضا شکارسری نیز به خوانش دو شعر کوتاه مرتبط با موضوع نیکوکاری پرداخت. علیرضا بدیع نیز غزل معروف: " تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی ..." را خواند.
انسیه موسویان نیز در این همنشینی چند شعر نوجوان و نیمایی را تقدیم حاضران کرد که از مجموعه شعر "درخت پیراهنش را به باد خواهد داد" انتخاب شده بود.
صابر قدیمی طنزپرداز و شاعر نیز پیش از شعرخوانی خود گفت:
در روزگاری که دل مردم پر و جیبشان خالی است، پر کردن چالههای زندگی مردم بزرگترین کاری است که میتوان کرد.
مجتبی حاذق عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران نیز بیان کرد: به همه عزیزان در بنیاد آلا خسته نباشید میگویم. در یکسال گذشته در کانون حداقل از ۱۵ رویداد ملی در ادبیات و هنر پشتیبانی کرده است که یکی از بهترینهایش جشنواره خیر ایران بوده و امیدوارم استمرار داشته باشد. او در ادامه به شعرخوانی پرداخت.
محمد اسعدی، طیبه شامانی و حسین نامجو نیز آخرین نوبتهای شعرخوانی این محفل را به خود اختصاص دادند.
در ادامه حجتالاسلام و المسلمین علی دیانی عنوان کرد: من از اصفهان برای خوشامدگویی به شما عزیزان در این همنشینی شاعرانه حضور دارم. شعر و شاعران همواره در طول تاریخ و در جریانهای بزرگ اجتماعی تأثیرگذار بودهاند.
حتی ائمه اطهار که عملشان لدنی است و همه اعمالشان همیشه بهترین است، همواره به شاعران اهمیت زیادی میدادهاند.
او ادامه داد: نباید تصور کنیم انجام کار خیر فقط برای ثروتمندان است بلکه همه ما میتوانیم نیکوکار باشیم. ملت ایران باید همه با هم جامعه خود را بسازند و نیکوکاری محور این اتحاد خواهد بود. گاهی یک بیت شعر گاه از صدها سخنرانی تاثیر بیشتری دارد.
رضا عبدالهی نیز از دیگر شاعران حاضر در این رویداد بود.
«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان سال جاری و از طریق سایت festival.kheir.ir است.