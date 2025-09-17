خبرگزاری کار ایران
«دوچرخه آبی» آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، تهیه‌کنندگی سعید نجاتی و محصول باشگاه فیلم اشراق آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، محصول باشگاه فیلم اشراق و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی پس از پایان مراحل فنی، آماده نمایش و حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی شد.

این فیلم کوتاه، در کنار ۱۸ فیلم دیگر به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان راه پیدا کرد.

همزمان با حضور در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، پوستر دو زبانه این فیلم کوتاه با طرحی از سیاوش ساعدپناه منتشر شد.

«دوچرخه آبی» که محصول باشگاه فیلم اشراق از  معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی است، روایتی شاعرانه از زندگی یک انسان بیان می‌کند.

در خلاصه داستان «دوچرخه آبی» آمده است: «پس از یک فقدان بزرگ، اورامان، معلمی آرام در روستایی کوهستانی، آماده می‌شود تا از جایی که سال‌ها خانه‌اش بوده، خداحافظی کند. در میان رفت‌و‌آمدهای وداع و سکوت‌های سنگین، دوچرخه‌ای آبی که جا مانده، دست‌به‌دست می‌چرخد و بی‌کلام، آدم‌هایی را به هم پیوند می‌دهد و ...»

اردشیر احمدی، آرمین عزیزی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارت است از: کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصر‌الهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، تدوینگر: وحید احمدی، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی، صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه، تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مشاور رسانه ای: آزاده فضلی پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.

