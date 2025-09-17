نسخه ویژه نابینایان «سفید برفی» با صدای نازنین مهیمنی منتشر میشود
نازنین مهیمنی انیمیشن سینمایی «سفید برفی» را برای نابینایان توضیحدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه نسخه ویژه نابینایان انیمیشن سینمایی «سفید برفی» را پنجشنبه ۲۷ شهریور در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر میکند.
این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
این برنامه قسمت ۲۰۴ از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود.
نظارت متن و ضبط آن بر عهده تینا تقویان بوده و نازنین مهیمنی متن روایت آن را نوشته است.
این برنامه در استودیو آواژه با صدابرداری اشکان صادقی ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.
روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه میشود.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلمهای توضیحدار دسترسی داشته باشند.