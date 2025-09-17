به گزارش ایلنا، ثمینه باغچه‌بان نویسنده کودک و نوجوان امروز در ۹۷ سالگی درگذشت.

یلدا ابتهاج با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود درگذشت این نویسنده را تأیید کرد.

کتاب‌های «پل چوبی» و «نوروزها و بادبادک‌ها» از آثار این نویسنده هستند. او فرزند جبار باغچه‌بان بنیان‌گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز است که پس از درگذشت پدر مسئولیت آموزشگاه باغچه‌بان و پس از آن ریاست آموزشگاه مدیریت فنی جمعیت ناشنوایان را بر عهده گرفت. همچنین در سال ۱۳۵۰ مدیرعامل و مسئول برپایی سازمان ملی رفاه ناشنوایان و در سال ۱۳۴۵ مدیر امور بالینی و دوره تربیت متخصص شنوایی‌سنجی و رابط ناشنوایان در دانشگاه ملی شد و در سال ۱۳۴۱ در پی تأسیس شورای کتاب کودک، فعالیت خود را در آن جا آغاز کرد.

