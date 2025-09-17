«اصحاب الخیر» مستندی درباره تلاش امام باقر (ع) و یارانش برای طرح ریزی اعتقادات بنیادین شیعه
مستند «اصحاب الخیر» به زودی آماده نمایش میشود.
به گزارش ایلنا، فیلم مستند اصحاب الخیر پس از به پایان بردن تصویربرداری خود در شهرک دفاع مقدس و اطراف ورامین در مراحل نهایی آماده سازی قرار دارد.
فیلم مستند «اصحاب الخیر» درباره طرح و تلاش امام باقر علیهالسلام و یارانش برای طرح ریزی اعتقادات بنیادین شیعه و انتقال میراث حدیثی شیعه به محدثان و نسلهای بعدی باورمندان مذهب شیعه است.
این فیلم دو بخش بازسازی تاریخی و مصاحبه دارد.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: مسعود طاهری
بازیگران: محمدمهدی قاهری، مسعود تاج، حمید عبادی، حمیدبوربور، محمد گلیاس، محمدحسین ممیززاده، احد توحیدی راد، مژگان حصاری، ثمیلا کریمی و محمد مشعلی
مدیرتصویربرداری:علی پوراسد، مدیرتولید:موسی طاهری، دستیارکارگردان:مژگان حصاری، آهنگساز:فرزاد هادی، تدوین:مسعود طاهری، گرافیک: نیلوفر جوشن، طراح گریم:کتایون نیکپوی، طراح لباس:فاطمه خادم، مدیر تدارکات:امیر اسماعیلی، عکاس:مونا طاهری ، ساخت دکور:موسی طاهری، امیر اسماعیلی و دانیال اسماعیلی، تدارکات:علی طاهری، علی آستینه، علیاصغر طاهری و علی قاسمی
فیلم مستند اصحابالخیر محصول مشترک مرکز سینمای مستند و تجربی و چهرداد فیلم است.