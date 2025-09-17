«اصحاب الخیر» مستندی درباره تلاش امام باقر (ع) و یارانش برای طرح ریزی اعتقادات بنیادین شیعه

به گزارش ایلنا، فیلم مستند اصحاب الخیر پس از به پایان بردن تصویربرداری خود در شهرک دفاع مقدس و اطراف ورامین در مراحل نهایی آماده سازی قرار دارد.

فیلم مستند «اصحاب الخیر» درباره طرح و تلاش امام باقر علیه‌السلام و یارانش برای طرح ریزی اعتقادات بنیادین شیعه و انتقال میراث حدیثی شیعه به محدثان و نسل‌های بعدی باورمندان مذهب شیعه است.

این فیلم دو بخش بازسازی تاریخی و مصاحبه دارد.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مسعود طاهری

بازیگران: محمدمهدی قاهری، مسعود تاج، حمید عبادی، حمیدبوربور، محمد گل‌یاس، محمدحسین ممیززاده، احد توحیدی راد، مژگان حصاری، ثمیلا کریمی و محمد مشعلی

مدیرتصویربرداری:علی پوراسد، مدیرتولید:موسی طاهری، دستیارکارگردان:مژگان حصاری، آهنگساز:فرزاد هادی، تدوین:مسعود طاهری، گرافیک: نیلوفر جوشن، طراح گریم:کتایون نیک‌پوی، طراح لباس:فاطمه خادم، مدیر تدارکات:امیر اسماعیلی، عکاس:مونا طاهری ، ساخت دکور:موسی طاهری، امیر اسماعیلی و دانیال اسماعیلی، تدارکات:علی طاهری، علی آستینه، علی‌اصغر طاهری و علی قاسمی

فیلم مستند اصحاب‌الخیر محصول مشترک مرکز سینمای مستند و تجربی و چهرداد فیلم است.

