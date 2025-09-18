به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، استان ایلام با برخورداری از ۹۸۱ اثر تاریخی ثبت ملی شده و ۸ هزار اثر شناسایی شده و ثبت نشده که قدمت برخی از آن‌ها به هزاران سال می‌رسد، از جمله استان‌هایی است که نام کمتری از آن در میان مراکز باستانی و تاریخی ایران به چشم می‌خورد. ایلام استان مرزی ایران و همسایه لرستان است که نام آن در گنجینه تاریخی و تمدنی ایران مهجور مانده است.

«فرزاد شریفی»، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام به ایلنا می‌گوید: در استان ایلام ۹۳۸ اثر تاریخی ثبت ملی شده وجود دارد و اکنون این استان با توجه به تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه ۵ساله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خود را تدوین کرده است.

او افزود: استان ایلام دارای غنای تاریخی و فرهنگی بسیار زیاد است که باید توجه بیشتری به موضوع حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی آن در کشور انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام با اشاره به آثار ارزشمند موجود در این استان اعلام کرد: آثار متنوع فرهنگی و تاریخی، محوطه‌ها و تپه‌های باستانی مهم و ارزشمند در استان ایلام وجود دارند که قدمت پیش از تاریخ دارند. همچنین محوطه‌های منحصر به فرد همچون محوطه باستانی چغاگلان با نزدیک به ۱۲ هزار سال قدمت در استان ایلام قرار دارند که نیاز است از محل اعتبارات ملی و استانی و دریافت اعتبارات مناسب در بحث معرفی، کاوش و حفاظت از آن‌ها گام‌های جدی برداشت.

فرزاد شریفی با اشاره به این موضوع که ۷ اثر از ۸ اثر نخست ثبت ملی شده ایران در رتبه نخست فهرست آثار ثبت ملی کشور در استان ایلام قرار دارند، گفت: براساس بررسی و شناسایی آثار تاریخی موجود در مناطق مختلف استان ایلام انجام شده در استان ایلام بیش از ۸ هزار اثر تاریخی این استان هنوز ثبت ملی نشده‌اند که ثبت ملی آن‌ها نیازمند تامین اعتبار است.

او با اشاره به واگذاری دو قلعه تاریخی در استان ایلام به نام‌های «اشرف العشایر» در شهرستان دره شهر و قلعه «امارت والی کهره» در قلیدان به بخش خصوصی از سوی صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی افزود: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های بناهای تاریخی با توجه به این که استان ایلام از مرحله گذر گردشگر عبور کرده و تبدیل به استان مقصد گردشگری شده است بتوانیم جاذبه‌های مهم گردشگری این استان را در دسترس گردشگران قرار دهیم.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام، سالانه ۸ میلیون مسافر وارد استان ایلام می‌شود در حالی که جمعیت این استان بیش از ۶۰۰ هزار نفر است.

او گفت: به همین دلیل انتظار داریم به استان ایلام به عنوان استانی با جمعیت ۸ میلیون نفری نگاه شود و بودجه و اعتبار برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی این استان تخصیص داده شود.

او از وجود ۵ هزار شیء تاریخی در مخزن آثار تاریخی موزه ایلام نیز خبر داد و گفت: در تلاش برای احداث موزه باستان‌شناسی در مرکز شهر ایلام هستیم و امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات، امکان احداث این موزه و نمایش اشیای موجود در مخزن را پیدا کنیم.

